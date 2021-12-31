Osmanlı ve Türk lezzetleri bir arada...

Ataşehir’de, bahçeli bir ortam keyfini yaşatan, şık ve ferah dekorasyonuyla gizli bir vaha hissi veren Aşçı Tabağı Lokanta'yı ziyaret ettim. Osmanlı-Türk mutfağının olağanüstü lezzetlerinden dünya mutfağının yemeklerine kadar geniş yelpazede bir menü sunan Aşçı Tabağı Lokanta'sı, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayan özel ve ayrıcalıklı bir mekân olmuş.

Özenle oluşturulmuş şık konsepti ile Aşçı Tabağı Lokanta, hem aile yemekleri ve arkadaş buluşmaları hem de iş yemekleri ve özel gün organizasyonlarında misafirlerine huzur dolu saatler yaşatıyor. Eğitim yayıncılığının önde gelen isimlerinden Nevin-Necip Ethemoğlu’nun, yıllar içinde edinmiş oldukları mutfak kültürü ve restoran deneyimlerinden yola çıkarak tutkularını gerçekleştirdikleri mekânda bende eşsiz lezzetlerin tadına baktım.

Özel olarak tasarlanmış aşçı tabağında farklı yemek çeşitlerini aynı anda sunan restoran, lezzet ve görsel açıdan iddialı yemeklere imza atmış. Mevsimin sıcak esnaf yemeği lezzetleri ve zeytinyağlılar, öğlenleri alakart menüyle birlikte sunuluyor. Aşçı Tabağı Lokanta’da öğlen yemekleri keyifli sohbetlerle akşama kadar devam edebiliyor. Aynı zamanda geç öğlen saatlerinde geniş patisöri lezzetleri sofralaramıza renk kattı. Alakart menü her biri özel reçetelerle hazırlanan imza yemekleri ile öne çıkıyor. Özel tasarım bir servis arabasıyla masalara sunulan çok sayıda meze, damağımda iz bıraktı diyebilirim.

Özellikle yapay gıdadan uzak durma anlayışını benimsemiş olan Aşçı Tabağı Lokanta, menüsünü Ege ve Anadolu’nun öne çıkan yöresel ve doğal ürünleriyle gelişmiş mutfak tekniklerini bir araya getirerek oluşturmuş. Bence en az bir kere bu lezzetleri tatmalı ve dostlarınızla keyifli bir gün geçirmelisiniz.