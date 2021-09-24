Anadolu Yakası’nın en yenisi

Marka danışmanı İlgi Gövsa’nın, otelin bünyesinde açtığı yeni mekanı Efrouz'u sizler için ziyaret ettim. Son derece iddialı ve ses getiren mekanlar arasında yerini alan mekan İstanbul Anadolu Yakası’nın eğlence merkezi Kozyatağı Hilton, içerisinde bulunan farklı konseptli mekânlarıyla sektörde fark yaratıyor.

Çağdaş ve ferah bir ambiyansa sahip olan restoran, zarif detaylara sahip. Ortadoğu’nun lezzetli mutfaklarından esinlenilen restoranda özgün yorumlar ve özel pişirme teknikleri ile hazırlanan mönü farklı damak tatlarına hitap edecek şekilde hazırlanarak bizlere sunuluyor.

Lezzetleri olduğu kadar sunumları ile de iddialı olan mönüde Çıtır mantı, Fellah köftesi, Tabule, Pancarlı humus ve ağır ateşte pişmiş dana madalyon öne çıkanlar arasında yer alıyor. Şef Rıza Baylan, misafirlerine leziz ve özenli bir akşam yemeğinden gün içinde alınabilecek aperatiflere kadar geniş bir yelpazede seçenekler var. Gecenin ilerleyen saatlerinde Çarşamba Jeyan Büyükburç'un canlı performansı, Reşat Gümüştaç'ın tiplemeleri, Cuma ve Cumartesi Amanda Cabaret show muhteşem dans şovlar, ritim üstadlarından gösteriler ve DJ Performans ile eğlencenin dozu artıyor.

Efrouz, deneyimli ekibi, özenle tasarlanmış masaları, mum ışıkları ve keyifli sunumları ile misafirlerine unutulmayan anlar vadediyor. Eğlenceyi ve lezzetli yiceklerin tadını doruklarda yaşamak isterseniz ilk tercih edeceğiniz adres kuşkusuz Efrouz olacaktır.