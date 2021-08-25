Mekanlar

Karaköy'de Lübnan esintisi...

25 Ağustos 2021 Çarşamba
Karaköy'de Lübnan esintisi...

Gece hayatı dendiğinde Karaköy akıllara geliyor. İstanbul'da her çeşit bütçeye uygun, farklı tarzda eğlence mekanları Karaköy sokaklarını şenlendiriyor. Karaköy’ün tarihi atmosferi içinde açılan Ajda, Lübnan mutfağının özenle hazırlanmış menüsüyle, misafirlerini lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Yıllardır yeme içme sektörünün içinde faaliyet gösteren Ali Acar, Savaş Sekme ve profesyonel ekibi sosyal mesafe ve hijyen kurallarına son derece dikkat ediyor. Mekanın menüsüne gelecek olursak... Yeni nesil meyhane konseptiyle misafirlerini ağırlayan Ajda, Lübnan mutfağının enfes lezzetlerini misafirlerine sunuyor.



Antik objeler, tablolarla geçmişin ruhunu da yaşatan Ajda’da, falafel, humus, tabbule, fatte, mutabbal gibi Lübnan mutfağının merkezinde olan mezeler çok sevilen lezzetler arasında bulunuyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde masalar arasında dolaşan oryantal şov ile eğlence tavan yapıyor. Özel doğum günü partileri, bekarlığa veda eğlencesi, kurumsal davetler gibi alternatifli olanakları misafirlerine büyük bir titiz çalışmayla sunan Ajda, eğlencenin ve lezzetin yeni adresi olmaya aday.



Mezeleriyle Lübnan'ın eşsiz lezzetlerini İstanbullu eğlence severlerle buluşturan Ajda, eğlence hayatına da yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Girit Mezesi, haydari, barbunya pilaki, patlıcanlı atom, közlenmiş patlıcan salatası mezelerin en iyileri diyebilirim...



Mekanın en sevdiğim yanı mezeleri oldu diyebilirim. Farklı mezelerle süslenen ve Karaköy'ün tarihi atmosferinde eğlenceyi doruklarda yaşamak isterseniz ilk tercih edeceğiniz adres kuşkusuz Ajda olacaktır.



Karaköy Lübnan mutfak meze

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