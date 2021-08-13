Bağdat Caddesi'nin yeni gözdesi...

Türkiye'de bulabileceğiniz en fazla ithal bira çeşidinin yer aldığı Craft Beer Lab, Akaretler’den sonra Bağdat Caddesi’nde ikinci şubesini açtı. Akaretler açıldığı ilk yıl, Timeout’tan aldığı “En İyi Pub” ödülünü almıştı.

Ben de bu kadar popüler bir mekanı deneyimlemek için sabırsızlanıyordum. Ve sonunda Bağdat Caddesi'nde yer alan Craft Beer Lab'a gittim.

İşletmeyi diğer mekanlardan ayıran pek çok özellik var. Aynı zamanda işletmenin yalnızca kendisine özel ithal ettiği dünyaca ünlü biraları fıçıdan içmek mümkün, bu fıçıların çeşitleri sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. İşletmenin sahibi Çağdaş Çakıcı bir bira tutkunu ve uzmanı.

Serüvenine 2011 yılında başlamış, yurtdışına bira avına çıkarak dünya klasik biraları listesinde yer alan biralardan yeni nesil craft biralara kadar pek çok birayı Türkiye’deki bira severlerle buluşturmuş.

İngiliz klasik ale markası olan Fuller’s, Belçika’nın bardağıyla ünlü birası Kwak, İskoçların yeni nesil birası Brewdog gibi onlarca markayı bir araya getirip güzel bir seçki yaratmış. İthal ettikleri bu rengarenk biraları mekana özel tadım seti bardaklarıyla küçük porsiyonlarda deneyimleyebilme şansınız var.

Aynı zamanda buranın amacı birayı sadece içirmek değil, yemek kültürüyle birlikte sunmak. Bu sebeple zengin bir yemek menüsüne sahip.

Menüdeki yüz çeşitten fazla birayla eşleşen onlarca farklı yemek seçeneği ve dünya mutfağı var.

Örneğin Belçika usulü tencere midye ile musluktan akan bir Belçika birasını birlikte içebilme imkanı adeta bir Belçika pasaportu görevi görür. Ya da Keşan’ın ünlü satır eti burada İngiliz ale London Pride ile eşleştirilir, dünyada iki farklı lokal lezzetin buluştuğu bir eşleşmedir. Bunlar dışında Yengeç Kek, Tereyağlı Chipotle Biberli Jumbo Karides, Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kaburga gibi son derece lezzetli yemekleri ile işletme yemek seçimleri konusunda tam puanı hakkediyor.

Mekan, zengin bir bira ve yemek menüsüne sahip olmanın dışında son derece cool bir atmosfere sahip. Endüstriyel tarzdaki mimarisi hem orijinal ve vintage bir görünüme sahipken çalan havalı müzikler hissiyatı gençleştiriyor. İşletmenin sahibi bu konseptin yeni ve kendilerine has bir pub konsepti olduğunu, batılı misafirlerin bile konsepte hayran kaldıklarını ve buradaki enerjiyi çok beğendiklerini belirtiyor.

Craft Beer Lab için en önemli öncelik bence misafirlerin enerjisini yüksek tutmak olduğundan burasını klasik bir pub olarak tasarlamak istememiş. Klasik publardaki ahşap yoğunluğunu ve çalan müzikleri sıkıcı ve ağır bulduğundan endüstriyel tasarım ve şıklığı bir araya getirmiş, çalan müzik setupları da misafirlerin enerjisini yüksek tutmak için özenle seçilmiş. Mekanın mottosu GOOD BEER & GOOD PEOPLE, gerçekten de iyi biralar ve içerideki güzel insanlar ile bu motto tamamlanıyor.

Bunun dışında mekanın tam içinde lumboz camlı bir oda ve buradan barın içine kadar uzanan dev borular mevcut. Bu odanın içinde mekanda servis edilen tüm fıçı biralar soğukta bekletiliyor ve bardaki bira musluklarından akan bütün biralar bu odadan çıkıp dev boruların içinden geçerek bara ulaşıyor, soğukta bekleyen bira ise standart servise göre çok daha yumuşak bir içimle misafirlerin önüne geliyor. Burası bira uzmanına ait bir işletme olduğundan bira servisi için bile en ince detaylar düşünülmüş ve bu detay fonksiyonelliğin dışında harika bir tasarımla vücut bularak imza altına alınmış.

Kısaca, lezzetli bir yemek ve kaliteli bira ve hoş bir mekanda unutulmaz bir gece geçirmek istiyorsanız adresiniz şimdiden belli...