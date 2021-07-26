Lezzet eğlenceyle buluştu

Kozyatağı Hilton Otelinin içinde yer alan mekanda, işletmeci şef Özlem Mekik'in hazırladığı menü hem lezzetleri hem sunumları hem de tatlarıyla iştah kabartıyor. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini kendi özel reçetesiyle harmanlayan Dünyaca ünlü Master Chef Özlem Mekik, coğrafi işaretli ve mevsim ürünleri ile hazırladığı menüyü bende sizler için denedim. Ciğer, pazı sarma, ziyade soslu börek ve 8 farklı ottan oluşan Ziko mutlaka tadılması gerekenler arasında yer alıyor. Ziko’nun içindeki otları sır gibi saklayan Mekik, “Ne yaparsanız yapın, tadını kimsenin bulamayacağı bir lezzet” diyerek iddiasını sürdürüyor.

Ana menüde yer alan 14 çeşit baharattan oluşan mantar soslu bonfile ise damaklarda farklı bir ahenk oluşturuyor. Lezzetli yemek sunmayı ilke edinen Mekik’in pazı sarması ve irmik helvası da bağımlılık yaratıyor. Mekan; sadece sunduğu özgün lezzetlerle değil, yenilenen dekorasyonu ve yarattığı atmosfer ile konuklarına eşi benzeri bulunmaz bir deneyim yaşatıyor. Ünlü mimar Dilek Aşıcı’nın dokunuşuyla ferah oturma alanlarına kavuşan mekan şık tasarımıyla yemek keyfini ikiye katlıyor.

Ziyade Fasıl, içinde bulunduğu Hilton Kozyatağı otelin üst düzey pandemi uygulamalarının yanı sıra tüm mekanda EOS UV ışın dalgaları sayesinde hastalık yapıcı mikroorganizmaların DNA ve RNA yapısını bozarak onları etkisiz hale getiren ve solunan havayı temizleyen cihazlara yer vererek, misafirlerinin sağlığına verdiği önemle ön plana çıkıyor.

Gelenleri duygudan duyguya sürükleyen fasıl ekibi başta olmak üzere Roman Şov, Zenne & Oryantal gösterileri ve DJ performanslarıyla Ziyade Fasıl, yine eğlencenin nabzını tutuyor.