Akdeniz sahilinin incisi 'Flora'

Bu hafta sizler için farklı bir mekanı deneyimlemek istedim. Tekne ve deniz tutkunlarının Göcek'te ki uğrak noktalarından biri olan, minik ama lezzetleriyle adından söz ettiren Flora Kafe koronavirüsle savaştığımız bu dönemde ferah ve havadar ortam arayanlar için de bence önemli bir boşluğu dolduruyor.

Gelelim mekanın menüsüne… Sabah 8'den itibaren müşterilerini eşsiz bir Akdeniz usülü serpme kahvaltıyla karşılayan mekanın sahibi Aytül Gökçe Savran adeta lezzet avcılarını şirin kafesine çekiyor. Deniz kenarında olan ve her kesimi deniz mahsüllü makarnaları ve ev yapımı burgerleriyle kendine hayran bırakan Flora özel damak zevkine sahip kişiler için özel kokteyller ve vegan yemekleriyle farklı lezzetler arayanlar için de bence önemli bir nokta haline gelmiş.

Bol keyifli bir o kadar da lezzetli olan mekanda ise sofralarınıza Latin müziği eşlik ediyor. Yaz akşamlarında dostlarla geçirilecek konforlu, keyifli ve lezzet dolu yemekler için gidilecek mekanlar listesine eklemeyi unutmayın bence…