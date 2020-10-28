Ocakbaşı kültürüne lezzetli bir yorum ‘Muallim’

Bu hafta sizler için farklı bir mekanı deneyimlemek istedim. Bol keyifli bir o kadar da lezzetli olan Ortaköy’deki Muallim Ocakbaşı, gelenekseli koruma yolunda….

Geleneksel ocakbaşı lezzetlerine leziz ve özel dokunuşlarıyla fark katan Muallim Ocakbaşı, yalın dekorasyonu ve ferah ortamıyla ocakbaşı anlayışına nezih bir soluk getiriyor.

İçeri girdiğiniz ilk anda muazzam bir deneyim yaşatan mekanın mutfağı, Antepli kebap ustasına emanet. Geleneksel lezzet anlayışından uzaklaşmadan hazırlanan lezzetler, sizi mest edecek.

Seçkin lezzetlerin modern ve nezih bir ambiyansta bir araya getirilmesi fikriyle hizmete açılan Muallim Ocakbaşı; koronavirüsle savaştığımız bu dönemde ferah ve havadar ortam arayanlar için de bence önemli bir boşluğu dolduruyor.

Gelelim mekanın menüsüne… Şefin özel tarifiyle hazırlanan marine soslu kaburgaların, humus veya beğendi yatağında sunulduğu Kaburga Roll, patlıcan söğürme eşliğinde sunulan Muallim Kebap ve diğer spesyalleri benim hemen radarıma takıldı diyebilirim.

Mekanın müzikleri de ayrı keyifli…

Dost sohbetli sofralarınıza, kimi zaman eski Türkçe şarkılar kimi zaman da Türkçe şarkıların melodilerinden aşina olduğumuz Yunan şarkıları eşlik ediyor. Muallim Ocakbaşı’nı, dostlarla geçirilecek konforlu, keyifli ve lezzet dolu bir akşam yemeği için gidilecek mekanlar listesine eklemeyi unutmayın bence…