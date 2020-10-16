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Yeniköy'ün gözdesi 'Fonduralı'

Yeniköy'ün gözdesi 'Fonduralı'

Yeniköy’ün kalitesi ve hizmetiyle iddialı balık ve et restoranı Fonduralı, birbirinden lezzetli ürünlerin yer aldığı mönüsü ve
keyifli müziğiyle misafirlerini ağırlıyor. Bende sizler için İstanbul'un bu elit semtinde manzara eşliğinde Fonduralı lezzetlerinden tattım. Muhteşem terası, özenle yapılmış dekorasyonuyla öğle ve akşam yemeklerinde misafirlerini özenle ve titizlikle ağırlayan mekan, özel günlere de sizler için ev sahipliği yapıyor.

Ağırlıklı deniz ürünleri yanı sıra et, vegan ve vejetaryen yemeklerini de sunan Fonduralı, kendine özgü yorumuyla benim gibi lezzet arayanlar için her damak zevkine uygun bir mönüsünü oluşturmuş. Şef Serdal Aktağ imzalı mekanın mönüsünde soğuk başlangıçlardan; balık tabağı, sırlanmış somon, benim favarilerim arasına girmeyi başardı. Sıcak başlangıçlardan; kalamarlı mücver, ızgara kuzu fındık şiş, salatalardan; kral yengeç salatası, ana yemekten de tiger karides gibi imza yemekleri bulunuyor. Fonduralı’ya özgü bıldırcın yumurtalı siyah havyarlı jumbo karidesi, rokfor soslu buharda mantıyı ve deniz mahsulü ılık tartar yemekleri hem öğle hem de akşam yemeklerine eşlik ediyor.

Mekanın en ince ayrıntıları ile dekore edilen göz alıcı yapısının yanı sıra, gizli sahnesiyle de dikkatleri çeken Fonduralı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi akşamları canlı performans eşliğinde yemek yiyebilirsiniz.

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Yeniköyün gözdesi Fonduralı Yeniköy
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