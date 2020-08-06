Finlandiya’dan Anadolu yakasına gelen lezzet…

Beşiktaş camiasının ünlü isimlerinden müteahit Ali Öztürk, ne zamandır beni yakın arkadaşlarıyla birlikte açtığı çok lezzetli bir pizza mekanında yemek yemeye davet ediyordu. Fırsat buldum, gittim ve bu lezzeti yerinde tattım. İçimden de, "Bir pizza yemek için Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçilmez, üstelik Sabiha Gökçen Havalimanı’na komşu bir yer" dedim.

Ben çok pizza yiyen biri değilim, ancak mübalağa etmeden yazabilirim ki; eğer pizza seven biriyseniz, hususi pizza yemeye değil Kurtköy, İzmir'e bile gidilir. İzmirli girişimciler Seçkin Ünlüonen, Bülent Kerimoğlu ve Levent Kerimoğlu'nun üç yıl önce İzmir'de kurdukları Pizza Rucola İstanbul'a ilk adımını attı. Pizza denince İzmir'de ilk akla gelen ve marka haline gelen bu ismin geçen ay Kurtköy Lensitanbul'da açılan İstanbul şubesinde ise; Ali Öztürk ile işleri daha da büyütüp yollarına devam ediyorlar.

Rucola adını bilindiği gibi İtalyanca roka anlamına gelen isimden alıyor. Hem ismin hem de bu eşsiz lezzetin oluşumunda şef ortak Levent Kerimoğlu'nun emeği çok büyük. Restorana ilk girişte, mekanın özenle dizayn edilişi, mutfaktan nasıl bir lezzetin geleceğinin habercisi. Pizzalarınızı açlık sınırınıza göre small, medium ve large olmak üzere aralarından seçebiliyorsunuz. Hep enlerden gittiğimiz için, restoranın en çok tercih edilen pizzası medium füme kaburgalı yemeyi tercih ettim.

Doyuruculuğun ve lezzetin yanı sıra koca bir pizzayı yiyip de, hiç bir şişkinlik hissetmeyince; şefe bu işin sırrını sorma gereği duyuyor insan. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de kendi restoranlarını işlettikten sonra, Türkiye'de pizza restoranı zinciri kurma kararı alan şef Levent Kerimoğlu ise Finlandiya'nın pizzada İtalya'nın saltanatını yıkan ülke olduğuna dikkat çekti.

Bu işin sanırım en meşakkatli olan bölümünden biri de, hamurun olmazsa olmazı unun Finlandiya'dan geliyor olması. Pizza Rucola, Anadolu yakasında oturanların ve özellikle İstanbul dışına uçakla seyahat edeceklerin favori mekanı olur diye düşünüyorum.