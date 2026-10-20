Özel davet...

Türkiye'nin ilk bitki temelli fine-dining lokantası Telezzüz, Yapı Kredi Crystal'ın katkılarıyla 14-15 Ekim'de gerçekleştirdiği "Opus Autumnale- A Culinary Performance in Ten Acts" adlı özel davetle gastronomi ve klasik müziği buluşturan özgün bir deneyime imza attı. Executive Şef Bahtiyar Büyükduman ve Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi Murat Cem Orhan'ın imzasını taşıyan akşam, kültür-sanat ve gastronomi dünyasından önde gelen isimleri bir araya getirdi. Mehtap Elaidi, Ayten Danışman, Tuvana Büyükçınar gibi bir çok isim katıldı davete.