Barceló Hotel Group iklim krizine ve sürdürülebilirliğe dikkat çeken projeler geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’deki otellerinde kullanım ömrünü tamamlayan tekstilleri Devridaim Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirdiği “Atıktan Sanata” projesi kapsamında çağdaş bir sanat eserine dönüştüren Grup, bu kez öncü bir gastronomi projesine imza attı. Global sürdürülebilirlik yaklaşımı ReGen’in Türkiye’deki uygulamalarından biri olan projenin devamında Barceló Istanbul’da sunulan “Sürdürülebilir Gastronomi ve İklim Krizi Manifestosu”, atıksız mutfak yaklaşımını bütüncül bir gastronomi deneyimine çevirdi. “Atıktan Sanata”nın ilk aşamasında, grubun Kapadokya, İstanbul ve Ankara’daki otellerinde kullanım ömrünü tamamlayan çarşaf, havlu ve yastık kılıfları yeniden değerlendirildi. Kapadokya’dan toplanan bitkilerle üretilen doğal boyalar ve Barceló Cappadocia’nın mutfağındaki çay ve kahve posalarıyla renklendirilen tekstiller, Devridaim Enstitüsü tarafından bitki baskıları, el dikişleri ve nakışlarla çağdaş bir sanat eserine dönüştürüldü. Eserdeki seyrek bitki izleri azalan bitki örtüsünü, çatlak desenleri kuraklığı, güneş formu ise yoğunlaşan sıcaklıkları temsil etti. Gastronomi aşamasında orman yangınlarını, eriyen buzulları ve biyoçeşitlilik kaybını simgeleyen sunumlar, iklim krizine ilişkin bu anlatıyı sofraya taşıyarak projenin sanat ve gastronomi aşamalarını birbirine bağladı.