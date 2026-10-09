Bosphorus Padel Cup Bodrum'da başlıyor

Dünya Padel Günü’nde başlayan, İstanbul ve Bodrum’da aynı hafta içinde turnuva, Padel Talks ve after party formatlarını bir araya getiren özgün bir padel ve lifestyle buluşması olarak öne çıkıyor.

Alem imzasıyla düzenlenen Bosphorus Padel Cup, padel sporunu iş dünyası, sosyal hayat ve marka deneyimiyle aynı çatı altında toplayan özel bir organizasyon olarak konumlanıyor. arsaVev Invest Club ve QNB Türkiye sponsorluğundaki etkinlik, le padel, Bodrum Padel Club ve GLASS iş birliğiyle hayata geçiyor. Kuruluş fikri, padel kortunu yalnızca bir yarışma alanı olarak değil, CEO’ların, kurucuların, yatırımcıların, uluslararası topluluğun, içerik üreticilerinin, ünlülerin ve markaların bir araya geldiği bir buluşma noktasına dönüştürmek üzerine şekilleniyor. Böylece katılımcılar birkaç saatlik bir müsabakayla sınırlanmıyor, oyunun, networking’in, marka deneyimlerinin ve kutlamanın iç içe geçtiği iki güne davet ediliyor. Etkinlik, 20 Ekim’de İstanbul’da, 21 Ekim’de Bodrum’da olmak üzere International Padel Day'e referansla iki ayrı şehirde gerçekleştirilecek. Program, saat 10.00’da düzenlenecek Padel Talks oturumlarıyla başlayacak. Müsabakalar 14.00’te start alacak, 16.00’da Celebrity/Creator özel maçı oynanacak, 18.30’da büyük final yapılacak ve gün, 20.10’da düzenlenecek ödül töreni ve 21.00’de başlayacak after party ile taçlandırılacak.