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Musikiyle iki asırlık yolculuk...

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde, Musiki Eğitim Vakfı'nın organizasyonuyla musikiseverler Rami Kütüphanesi'nde buluştu.

Giriş: 05 Ekim 2026, Pazartesi 11:50
Musikiyle iki asırlık yolculuk...
Musikiyle iki asırlık yolculuk...

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rami Kütüphanesi’nin ev sahipliğinde, Musiki Eğitim Vakfı’nın organizasyonuyla musikiseverler Rami Kütüphanesi’nde buluştu. Rami Kışlası’nın 200. yılına özel olarak gerçekleştirilen gecede; tarihî mekânın iki asırlık hafızası musikiyle yeniden hayat buldu. Kışla kültürünün musikimizdeki izlerini taşıyan eserlerin seslendirildiği gecede, geçmişten günümüze uzanan özel bir musiki yolculuğuna çıkıldı. Musiki Eğitim Vakfı Başkanı Fikret Erkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programda solist Derya Özer Bildir; hanendeler Ahmet Yağmur Kucur, İrem Şamlı Seymenoğlu, Sait Berker Seymenoğlu ve Selin Yücesoy Altınbilek sahne aldı. Türk musikisinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvara saz sanatçıları eşlik etti. Tarihî atmosferi ve musiki geleneğini bir araya getiren gecede, Rami Kütüphanesi’nde sanatseverlere geçmişten günümüze uzanan özel bir musiki deneyimi yaşatıldı.

Musikiyle iki asırlık yolculuk...
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