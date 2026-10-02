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"DİBA SATICI koleksiyon ziyareti"

Contemporary Istanbul kapsamında Akaretler'deki tarihi Sıraevler'de düzenlenen özel davette Diba Satıcı, Cumhuriyet döneminden günümüze uzanan aile miras koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturarak zamanlar arası büyüleyici bir sanat deneyimi sundu.

Giriş: 02 Ekim 2026, Cuma 14:00
"DİBA SATICI koleksiyon ziyareti"
"DİBA SATICI koleksiyon ziyareti"

Zamanlar arası bir sanat diyaloğu: “DİBA SATICI koleksiyon ziyareti” Contemporary Istanbul’un etkinlik takvimi kapsamında Diba Satıcı’nın Akaretler’deki 19. yüzyıldan kalma tarihi Sıraevler’de yer alan konutunda düzenlenen özel davette; Ala Sarsılmaz, Oğuz Satıcı, Atasay Kamer, Chiara de Rocchi Kamer, Beril Hızal, Bülent Aymen, Fahri Gökyayla, Kemal Güneş, Mariana Custodio, Mert Çek, Mina Çek ve Miguel Rodrigues’in de olduğu isimler, unutulmaz bir sanat deneyimi yaşadı. Contemporary Istanbul’un etkinlik takvimi kapsamında Diba Satıcı’nın Akaretler’in ikonik 19. yüzyıl mimarisini taşıyan Sıraevler’deki konutunda gerçekleşen özel davet, İstanbul’un kültür-sanat takvimine unutulmaz bir deneyim kazandırdı. Cumhuriyet döneminden modern ve çağdaş sanata uzanan köklü ve çok kuşaklı bir koleksiyonun tarihsel serüvenine ışık tutan sanat deneyimine; aralarında Ala Sarsılmaz, Oğuz Satıcı, Atasay Kamer, Chiara de Rocchi Kamer, Beril Hızal, Bülent Aymen, Fahri Gökyayla, Kemal Güneş, Mariana Custodio, Mert Çek, Mina Çek ve Miguel Rodrigues’in de olduğu çok sayıda isim katıldı. Tarihi Sıraevlerde Nesiller Boyu Süren Sanatsal Sohbet Diba Satıcı’nın sahibi olduğu özel seçki; farklı dönemlere ait sanatsal ifadeleri tek bir çatı altında bir araya getiriyor. Cumhuriyet dönemi klasiklerinin, modern ustaların ve yenilikçi çağdaş eserlerin aynı mekanda kurduğu diyalog, koleksiyonun geçmişine sadık kalırken sürekli gelişen canlı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Aile Mirasından Çağdaş Sanata Uzanan Organik Bir Seçki Diba Satıcı, ailesinde nesiller boyu aktarılan değerli sanat eserleriyle çevrili bir ortamda büyüdü. Bu mirası temel alarak tamamladığı Sanat Tarihi eğitimi, onun çağdaş sanatla olan bağını doğal biçimde derinleştirirken, bugün koleksiyonuna yön veren özgün bakış açısını da şekillendirdi. Ailesinin Cumhuriyet dönemi ve modern eserlerden oluşan koleksiyonunu titizlikle koruyan Satıcı, farklı dönemler arasında sessiz ve dengeli bir diyalog kuran çağdaş parçaları zaman içinde koleksiyona dahil etti.

akaretler Diba Satıcı
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