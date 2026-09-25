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Turizm Fuarı kapılarını açtı

Türkiye'nin turizm sektöründeki uluslararası buluşma noktalarından biri olma hedefiyle yoluna devam eden Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı (ITF 2026), Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Giriş: 25 Eylül 2026, Cuma 10:03
Turizm Fuarı kapılarını açtı
METE VARDAR 
VOLKAN ATAMAN, METE VARDAR
MURAT ÇALGAY ÇALMAN
TOLGA KİLİT
MERT, SİNAN, EGE SİNAN VARDAR 
GENEL
Turizm Fuarı kapılarını açtı
METE VARDAR 
VOLKAN ATAMAN, METE VARDAR
MURAT ÇALGAY ÇALMAN
TOLGA KİLİT
MERT, SİNAN, EGE SİNAN VARDAR 
GENEL

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen ITF’nin ev sahipliğini üstlenen Dream Project Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Yönetim Kurulu Üyesi Mert Vardar, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, fuarın iş anlaşmalarını, ticaretin gerçekleştiği, sektörün trendlerinin ve gelecek dönemin konuşulduğu dünya turizmde yer almasını hedeflendiğini belirtti. Ataman, bu yıl 29 ülkeden 345 üzerinde katılımcı firma, 39 ülkeden 300 uluslararsı turizmcinin bir araya geleceğini belirtirken, Turizm Zirvesi’de 83 ulusal ve uluslararası konuşmanın yer aldığını hatırlattı. Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı’nın açılış seremonisi; Dream Project Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi Mert Vardar, Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, ICCA (International Congress and Convention Association) CEO’su Senthil Gopinath, HOTREC (Hotels, Restaurants, Bars & Cafés in Europe) Başkanı Alexandros Vassilikos, Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Yönetim Kurulu Başkanı Luigi Cabrini, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Eker, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Tarık Sönmez, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Turizm Fuarı ITF
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