Turizm Fuarı kapılarını açtı

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen ITF’nin ev sahipliğini üstlenen Dream Project Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Yönetim Kurulu Üyesi Mert Vardar, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, fuarın iş anlaşmalarını, ticaretin gerçekleştiği, sektörün trendlerinin ve gelecek dönemin konuşulduğu dünya turizmde yer almasını hedeflendiğini belirtti. Ataman, bu yıl 29 ülkeden 345 üzerinde katılımcı firma, 39 ülkeden 300 uluslararsı turizmcinin bir araya geleceğini belirtirken, Turizm Zirvesi’de 83 ulusal ve uluslararası konuşmanın yer aldığını hatırlattı. Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı’nın açılış seremonisi; Dream Project Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi Mert Vardar, Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, ICCA (International Congress and Convention Association) CEO’su Senthil Gopinath, HOTREC (Hotels, Restaurants, Bars & Cafés in Europe) Başkanı Alexandros Vassilikos, Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Yönetim Kurulu Başkanı Luigi Cabrini, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Eker, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Tarık Sönmez, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.