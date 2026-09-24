Haliç'e farklı bir "Seyir"

Trendyol Sanat, sanat ve teknolojinin kesişiminde farklı üretim biçimlerini daha geniş bir izleyici

kitlesiyle buluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Contemporary Istanbul’un dört yıldır

partneri olan Trendyol Sanat, bu yıl multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın Seyir adlı dijital

enstalasyonunu sanatseverlerle buluşturuyor. Eser, izleyiciyi Haliç manzarasıyla farklı bir ilişki

kurmaya davet ediyor. Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu için GLOBART küratörlüğünde Trendyol Sanat’a özel olarak tasarlanan Seyir, Haliç’in gerçek zamanlı görüntüsünü dijital teknolojiler aracılığıyla sergi mekânına taşıyor. Dijital ekranı yalnızca görüntünün aktarıldığı bir yüzey olarak değil; fiziksel ile dijital, gözlemleyen ile gözlemlenen, gerçeklik ile temsil arasındaki sınırların yeniden tanımlandığı bir eşik olarak ele alıyor. Uzaktan bakıldığında mekânın Haliç’e açılan dijital bir uzantısı gibi görünen eser, izleyici yaklaştıkça dönüşmeye başlıyor. İzleyicinin siluetinde farklı zamanlara ait görüntüler belirirken, manzara sabit bir görüntü olmaktan çıkarak beden, mesafe ve algıyla sürekli yeniden şekilleniyor. İzleyici geri çekildiğinde ise manzara yeniden bütünleşerek tanıdık görünümüne kavuşuyor. Sanatçı Balkan Karışman, ‘Seyir’ adlı dijital enstalasyonunu şu sözlerle anlattı: “Trendyol Sanat’ın desteğiyle Seyir’i Contemporary Istanbul için üretmek ve eseri ilk kez burada izleyiciyle buluşturmak benim için çok heyecan verici. Seyir, manzarayı sabit bir görüntü olmaktan çıkarıp izleyicinin varlığıyla sürekli yeniden kurulan bir yapıya dönüştürüyor. İzleyici yaklaştığında görüntü çözülüyor, uzaklaştığında yeniden bütünleşiyor. Zaman da izleyicinin mekân içindeki hareketine eşlik ederek üç boyutlu manzaranın dördüncü eksenine dönüşüyor. Böylece manzara, sabit ve tarafsız bir gerçeklik olmaktan çıkıp algı, mesafe ve beden aracılığıyla sürekli yeniden biçimleniyor. Bu değişim üzerinden gerçeklik ile görüntü, izleyen ile izlenen arasındaki ilişkiyi sorgulamak istedim. Benim için eser, bakma eylemini pasif bir gözlem olmaktan çıkarıp doğrudan deneyimin parçası haline getiriyor. Her görüntü yalnızca o karşılaşma anında var oluyor. ” Trendyol’un pozitif etki yaklaşımı doğrultusunda kültür-sanat ekosistemine uzun vadeli katkı sağlamayı ve bu alandaki iş birliklerini büyütmeyi önemsediklerini belirten Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ise, “Trendyol Sanat olarak çağdaş sanatın daha geniş kitlelerle buluşmasına ve sanatçıların görünürlüğünün artmasına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bugün platformumuzda 150’den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturuyor, özellikle genç ve bağımsız sanatçıların daha geniş kitlelere ulaşmasına alan açıyoruz. Contemporary Istanbul ile dört yıldır devam eden partnerliğimiz de bu yaklaşımın önemli bir parçası. Balkan Karışman’ın teknoloji ve sanatın kesişiminde ürettiği ‘Seyir’in, Trendyol’un teknoloji odaklı yapısıyla çok doğal bir bağ kurduğuna inanıyoruz. Eserin ilk kez Contemporary Istanbul’da izleyiciyle buluşmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.