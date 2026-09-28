"Yeniden Siirt" koleksiyonu

Siirt’in köklü tarihi ve kültürel mirasından ilham alan “Yeniden (Bambaşka Doğuş) Siirt” koleksiyonu, Aycan ve Hüseyin Öktem ev sahipliğinde Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen özel defileyle tanıtıldı. Atelierist ve Partner Teknik Group iş birliğiyle hazırlanan gece; protokol, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ismi bir araya getirdi. İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, eski Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve eşi Elif Demirkıran da defileyi izleyen davetliler arasında yer aldı. Cemiyet hayatından Melek Çakmak, Esra Fazlıoğlu, Azade İslamoğlu, Emine Günay, Esma Ataç Beki, Monik İpekel ve Reyhan İpekel de geceye katılan isimler arasındaydı. Aynur Ayaz’ın sunumu ve Ferhan Aral’ın koreografisiyle gerçekleşen defilede, Siirt’in plaka kodundan ilhamla hazırlanan 56 parçalık koleksiyon podyuma çıktı. Koleksiyon; Gusir Höyük’ten Siirt’in mimarisine, geleneklerinden kültürel değerlerine uzanan zengin mirası çağdaş moda ve sıfır atık anlayışıyla buluşturdu. Moda tasarımcısı ve Atelierist Kurucusu Aycan Öktem, altı yıldır hayalini kurduğu projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Siirt’i hem Siirtlilere hem de tüm Türkiye’ye tanıtmak ve anlatmak istiyorum. Her kostümün ayrı bir hikâyesi var” dedi. “Yeniden Siirt”, Siirt’in kültürel mirasını moda aracılığıyla İstanbul’a taşırken, sıfır atık anlayışıyla hazırlanan tasarımlar da davetlilerden ilgi gördü.