Güzellik daveti...

75 yıldır İtalyan terzilik geleneğini, ustalığı ve yenilikçi üretim tekniklerini bir araya getiren Max Mara,
Shiseido ile 2024’te imzaladığı parfüm lisans anlaşmasının ardından hayata geçirilen Max Mara Le
Parfum’ü, Soho House İstanbul’un ikonik İtalyan restoranı Cecconi’s’de düzenlenen özel bir etkinlikle
davetlilerle buluşturdu. Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Florence Pugh’nun yüzü olduğu yeni parfümün tanıtıldığı davete, Makyajtrendi.com Kurucusu Selin Öztarhan, Ceylan Çapa'nın da aralarında bulunduğu moda, güzellik ve cemiyet dünyasından birçok seçkin isim katıldı. Markanın zamansız ve güçlü stil anlayışını koku dünyasına taşıyan etkinlikte davetliler, parfümün notalarını ve ilham kaynaklarını keşfetme fırsatı buldu. Kokunun farklı katmanlarını deneyimleyen konuklar, markanın moda mirası ile parfümün yaratıcı dünyası arasındaki bağı yakından inceledi.