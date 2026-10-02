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Güzellik daveti...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel bir etkinlikte bir araya geldi.

Giriş: 02 Ekim 2026, Cuma 11:08
Güzellik daveti...
Güzellik daveti...

75 yıldır İtalyan terzilik geleneğini, ustalığı ve yenilikçi üretim tekniklerini bir araya getiren Max Mara,

Shiseido ile 2024’te imzaladığı parfüm lisans anlaşmasının ardından hayata geçirilen Max Mara Le

Parfum’ü, Soho House İstanbul’un ikonik İtalyan restoranı Cecconi’s’de düzenlenen özel bir etkinlikle

davetlilerle buluşturdu. Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Florence Pugh’nun yüzü olduğu yeni parfümün tanıtıldığı davete, Makyajtrendi.com Kurucusu Selin Öztarhan, Ceylan Çapa'nın da aralarında bulunduğu moda, güzellik ve cemiyet dünyasından birçok seçkin isim katıldı. Markanın zamansız ve güçlü stil anlayışını koku dünyasına taşıyan etkinlikte davetliler, parfümün notalarını ve ilham kaynaklarını keşfetme fırsatı buldu. Kokunun farklı katmanlarını deneyimleyen konuklar, markanın moda mirası ile parfümün yaratıcı dünyası arasındaki bağı yakından inceledi.

Güzellik daveti...
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