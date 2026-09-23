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Contemporary'de akşam yemeği

Contemporary Istanbul'un 21. edisyonu öncesinde sanat, tasarım ve yaşam kültürü özel bir buluşmayla bir araya geldi: RMA Holding çatısı altında yer alan Montes by Missoni ve Cozy İstanbul, DG Art Gallery & Project ve CI iş birliğiyle sanatçı Arik Levy onuruna düzenlenen ilk akşam yemeğine ev sahipliği yaptı.

Giriş: 23 Eylül 2026, Çarşamba 14:46
Contemporary'de akşam yemeği
Contemporary'de akşam yemeği

Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanat buluşmalarından Contemporary Istanbul kapsamında gerçekleşen davet; DG Art Gallery & Project, RMA Holding tarafından Bodrum Yalıkavak’ta hayata geçirilen Montes by Missoni ve holdingin yeme-içme alanındaki önemli yatırımlarından Cozy iş birliğiyle düzenlendi. Seçkin bir koleksiyoner grubu, Arik Levy’nin eserleri odağında kurgulanan özel akşam yemeğinde bir araya geldi. Davet, aynı zamanda fuar programının ilk özel buluşmalarından biri oldu. Sınırlı sayıda koleksiyonerin Cozy’de ağırlandığı geceye Leyla Alaton, Leile Heiller, Ece-Haluk Nayman, gibi seçkin isimler katıldı. Kendi koleksiyonları aracılığıyla sanatçının çalışmalarıyla bağ kurmuş konukların da yer aldığı bu özel gece, sanatçının üretimini kişisel etkileşimler ve fikir alışverişleri yoluyla keşfetme fırsatı sundu. Levy’nin Contemporary Istanbul’da imza niteliğindeki bir eseriyle yer alacak olması, buluşmayı fuar öncesindeki dikkat çekici karşılaşmalardan birine dönüştürdü. Sanatçının seçili eserlerinin fuar süresince Cozy’de de sergilenecek olması ise sanat deneyimini fuar alanının ötesine taşıyan özel bir devamlılık yaratıyor. Heykel, enstalasyon ve tasarım arasında özgürce hareket eden Arik Levy, çok disiplinli yaklaşımıyla çağdaş sanatın uluslararası ölçekte tanınan isimleri arasında yer alıyor. Ayna parlaklığındaki paslanmaz çelikten ürettiği ikonik “Rock” serisiyle öne çıkan sanatçı, form, yansıma ve mekân arasındaki ilişkiyi araştıran üretimleriyle biliniyor. Paris’te yaşayan Levy’nin eserleri, dünyanın önde gelen müze ve galerilerinde sergileniyor. Gecede Montes by Missoni’nin sanat ve tasarımla kurduğu bağ da öne çıkan başlıklardan biri oldu. RMA Holding Satış ve Pazarlama Direktörü Ümit Türüdü Şen, projenin yalnızca bir yaşam alanı değil; sanat, tasarım ve global yaşam kültürünü bir araya getiren bütünsel bir deneyim olarak kurgulandığını anlattı. Türüdü, “Contemporary Istanbul kapsamında DG Art Gallery & Project iş birliğiyle böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapmak bizim için çok değerli. Montes by Missoni ve Cozy ile sanat, tasarım ve yaşam kültürünü aynı dünyanın içinde buluşturmayı önemsiyoruz” dedi.

Contemporaryde akşam yemeği
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