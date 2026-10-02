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Boğaz'da davet...

Boğaz kıyısındaki İtalyan restoranı "Autumn by the Bosphorus" davetinde seçkin konukları bir araya getirdi.

Giriş: 02 Ekim 2026, Cuma 13:53
Boğaz'da davet...
Boğaz'da davet...

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un Boğaz kıyısındaki İtalyan restoranı Olea & Bar, 30

Eylül akşamı “Autumn by the Bosphorus” davetine ev sahipliği yaptı. Sonbaharın kendine

özgü ruhundan ilham alan gece, gastronomi, sohbet ve keyifli buluşmaları bir araya getirdi.

Mevsimin ilham verdiği lezzetlerin ve zarif sofraların buluştuğu davette konuklar, Boğaz'a nazır atmosferde bir araya geldi. Seçkin isimlerin yer aldığı davette, sonbaharın ruhunu yansıtan özel tatlar ve keyifli sohbetler geceye eşlik etti. Gerçekleşen davet boyunca konuklar, mevsime özgü lezzetleri tadarken gün batımından geceye uzanan İstanbul manzarasının keyfini çıkardı. Sonbaharın renkleri ve ruhu ise gecenin atmosferine yansıdı. Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul bünyesinde yer alan Olea & Bar, gastronomi ve sosyal buluşmalara ev sahipliği yaparken mevsimlerin ruhunu farklı lezzetler ve deneyimlerle buluşturuyor. İstanbul'un seçkin isimlerini bir araya getiren gece, mevsimin ruhunu yansıtan lezzetler, keyifli sohbetler ve Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde unutulmaz anlara sahne oldu.

Autumn by the Bosphorus
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