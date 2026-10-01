Sedef İybar ile lezzet buluşması

Koray GYO’nun İstanbul İstanbul Evleri projesi, gastronomi dünyasının sevilen isimlerinden Chef Sedef İybar’ın katılımıyla gerçekleşen özel bir lezzet buluşmasına ev sahipliği yaptı. Koray Group Yönetim Kurulu Üyesi Yonca Kartal’ın ev sahipliğinde, Cemiyet hayatının önde gelen ismi Evin Şaşmaz’ın davetiyle düzenlenen buluşmada, Sedef İybar’ın hazırladığı özel lezzetler konukların beğenisine sunuldu. Keyifli ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada davetliler, Sedef İybar’ın hazırladığı yemekleri tadarken gastronomi, sofra kültürü ve lezzet üzerine sohbet etme fırsatı buldu. Özel sunumların eşlik ettiği davet, lezzet ve sohbeti İstanbul İstanbul Evleri’nin seçkin atmosferinde bir araya getirdi. Bu özel buluşmaya cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Sernur Çiftçi, Fulya Terim, Gülden Büyükuçak, Şebnem Çapa, Selma Türkeş katıldı Mimari ve yaşam konforunun yanı sıra sosyal deneyimleri de yaşam kültürünün bir parçası olarak ele alan İstanbul İstanbul Evleri, farklı temalarda düzenlenen özel buluşmalarla konuklarını ağırlamaya devam ediyor.