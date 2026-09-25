"Il Silenzio" Milano'da...

İstanbul’da 2010 yılında Gül Ağış tarafından kurulan Lug Von Siga, 23 Eylül’de Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdiği sunumla 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonu “Il Silenzio”yu uluslararası moda dünyasıyla buluşturdu. Moda tasarımındaki 30 yıllık kariyerini Lug Von Siga ile sürdüren Ağış’ın markası, kuruluşundan bu yana geçen 16 yılda yaklaşık 80 satış noktasına ulaşırken, Milano’daki sunumuyla Avrupa’daki varlığını güçlendirme yönündeki konumunu da ortaya koydu. Türkiye’de çağdaş kadın giyiminin öncü markalarından biri haline gelen Lug Von Siga, hızlı tüketim anlayışından uzak üretim yaklaşımı, zamansız tasarımları ve zanaata verdiği önemle büyüdü. Farklı zanaatkârlarla kurduğu uzun soluklu iş birlikleri, markanın tasarım anlayışının önemli bir parçasını oluşturdu. Geleneksel üretim bilgisini çağdaş tasarımla bir araya getiren Lug Von Siga, bu yaklaşımını “Il Silenzio” koleksiyonunda da sürdürdü.