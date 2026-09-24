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Contemporary Istanbul'da genç sanatçılar...

Maison Yirmisekiz Sanat Kulübü, Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunda ilk kez hayata geçirdiği Maison Yirmisekiz Lounge ile sanatçıları, sanatseverleri, koleksiyonerleri ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiriyor.

Giriş: 24 Eylül 2026, Perşembe 12:03
Contemporary Istanbul'da genç sanatçılar...
Contemporary Istanbul'da genç sanatçılar...

Maison Yirmisekiz Lounge'ın merkezinde, genç sanatçıların görünürlüğünü ve sanat dünyasıyla kurdukları ilişkileri desteklemeyi amaçlayan uzun soluklu bir proje bulunuyor. İlk adımı Aralık 2025'te gerçekleştirilen Gala Maison Yirmisekiz'de atılan proje kapsamında, Prof. Dr. Marcus Graf liderliğindeki ekibin danışmanlığında 35 yaş altı sekiz bağımsız sanatçı seçildi. Proje kapsamında da seçilen sanatçılardan Abdullah Güler, Ece Haskan, Elif Demir, Buket Ada Kılıç, Kemal Köse, Oğulcan Kuş, Sinan Çınar ve Yağız Seis'in eserleri Contemporary Istanbul'daki "What's Next?" sergisinde katılımcılarla buluştu. Maison Yirmisekiz, projeyi tek seferlik bir sergi olarak değil, genç sanatçıların gelişimini ve görünürlüğünü destekleyen devamlı bir yapı olarak kurguluyor. Aralık 2026'da gerçekleştirilecek Gala Maison Yirmisekiz'de seçilecek yeni sanatçılarla devam edecek proje kapsamında, seçilen sanatçıların her yıl Contemporary Istanbul'da yeniden görünürlük kazanması hedefleniyor.

Contemporary Istanbulda genç sanatçılar...
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