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"İyi Yaşam" buluşması...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Dr. Dilek Avşar'ın katılımıyla gerçekleşen özel etkinlikte bir araya geldi.

Giriş: 23 Eylül 2026, Çarşamba 14:41
"İyi Yaşam" buluşması...
DR. DİLEK AVŞAR
SUZAN ŞEN
SERAP SARI
YONCA KARTAL
ETEL BALER
MERVE MERMER
PARİS BIÇAKÇI
GENEL
"İyi Yaşam" buluşması...
DR. DİLEK AVŞAR
SUZAN ŞEN
SERAP SARI
YONCA KARTAL
ETEL BALER
MERVE MERMER
PARİS BIÇAKÇI
GENEL

Koray GYO’nun İstanbul İstanbul Evleri projesi, Dr. Dilek Avşar’ın katılımıyla gerçekleşen özel bir longevity buluşmasına ev sahipliği yaptı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren davette; sağlıklı ve uzun yaşamın temel unsurları konuşuldu. Koray Group Yönetim Kurulu Üyesi Yonca Kartal’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, modern yaşam alanlarının yalnızca mimari ve fiziksel konforla değil, sunduğu sosyal deneyimler ve iyi yaşam kültürüyle de şekillendiğini ortaya koydu. Cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı buluşmada Dr. Dilek Avşar, sağlıklı ve kaliteli yaş alma anlamına gelen “longevity” yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Konuklar, keyifli sohbetler eşliğinde kendi yaşam alışkanlıkları ve sağlıklı yaş alma deneyimleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Bu çok özel buluşmaya cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Suzan Şen, Etel Baler, Merve Mermer'in de aralarında bulunduğu hanımlar katıldı.

Dr. Dilek Avşa
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