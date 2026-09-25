Londra'da podyumda...

Uluslar arası alanda Barrus London markası ile pek çok başarılara imza atan modacı Neslişah Yılmaz, London Fashion Week’te, Fashion Britain kapsamında Barrus’un yeni koleksiyonu ‘’The Anatolian Garden’’ı Londra’da podyuma taşımanın gururunu yaşadı. Modacının kendine özgü dünyasından esintilerin yer aldığı bu özel gecede modacının yakın dostu Esra Oflaz’da podyumda yer aldı. Esra Oflaz heyecan dolu mutlu anlarını sosyal medya hesabından "Ülkemizi London Fashion Week’de başarılı ile temsil eden Barrus London markasının müthiş yetenekli yaratıcısı Neslişah Yılmaz, bana gelip çocuklar yararına sosyal sorumluluk projesi olarak Londan Fashion Week te podyuma çıkmamı rica ettiğinde şaşırdım ama kıramadım. Sıfır tecrübem olmasına rağmen, niyetimiz iyi akıbetimiz de iyi olur diye inandım. Hele ki defileyi çocuklar yararına elde edilecek gelir için açmam gerekince bayağı ürktüm. Ancak büyük mutlulukla öğrendim ki giydiğim bu muazzam elbise, Londra’da yaşayan hayırsever bir iş insanı tarafından TEGV yararına satın alındı ve TEGV’de 150 çocuğun yıllık eğitimine destek oldu. Binlerce şükür ve teşekkürlerimle... Anadolu Bahçesi temalı defile çok başarılıydı, gurur duydum." diyerek duygularını dile getirdi.