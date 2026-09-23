İstanbul Boğazı'nda mutluluğa "Evet" dediler…

Tarsus’un önde gelen sanayici ailelerinden Nazmi ve Nilgün Hıdıroğlu’nun oğlu iş insanı İbrahim Hıdıroğlu ile Ankara’nın köklü tüccar ailelerinden Uğur ve Nermin Uzel’in kızı Özlem Uzel’in merakla beklenen düğünü, önceki akşam Four Seasons Hotel Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. Kısa bir süre önce Atina’da ortak arkadaşlarının düğününde başlayan tanışıklıkları, bu kez İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde kendi hikayelerinin en özel gecesine dönüştü. Hıdıroğlu ve Uzel ailelerinin Tarsus, Ankara ve İstanbul’dan gelen yakın dostlarını rıhtımda karşılamasıyla başlayan davette, geceye kokteylle geçilirken ilerleyen saatlerde heyecan da giderek arttı. Vakko tarafından özel olarak hazırlanan gelinliği Rafi Roy’dan imzalı mücevherlerle tamamlayan Özlem Uzel, Taji imzalı özel dikim damatlığıyla İbrahim Hıdıroğlu’nun yanına nikah masasına alkışlar eşliğinde ilerledi. Çiftin bu özel anına Mehmet Emin Ekenler ve Seda Şengezer nikah şahidi olarak eşlik etti. Nikahın ardından rıhtımdaki masalarında yerlerini alan davetliler özenli bir atmosferde buluştu. İlerleyen saatlerde DJ Tankut Karakurt’un performansına canlı perküsyon ve saksafonun eşlik etmesiyle eğlencenin ritmi yükseldi; aileler ve dostların bir araya geldiği gece, geç saatlere kadar süren kutlamalarla devam etti. Hıdıroğlu ve Uzel ailelerini bir araya getiren bu özel gecenin ardından, çiçeği burnunda Hıdıroğlu çifti yeni hayatlarının ilk yolculuğu için Karayipler’in eşsiz atmosferine, St. Barth’a doğru yola çıktı.