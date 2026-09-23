Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Magazin Hattı
Magazin Hattı

İstanbul Boğazı'nda mutluluğa "Evet" dediler…

Nazmi ve Nilgün Hıdıroğlu'nun oğlu iş insanı İbrahim Hıdıroğlu ile Uğur ve Nermin Uzel'in kızı Özlem Uzel'in düğünü, önceki akşam Boğaz'da gerçekleşti.

Giriş: 23 Eylül 2026, Çarşamba 11:27
İstanbul Boğazı'nda mutluluğa "Evet" dediler…
İstanbul Boğazı'nda mutluluğa "Evet" dediler…

Tarsus’un önde gelen sanayici ailelerinden Nazmi ve Nilgün Hıdıroğlu’nun oğlu iş insanı İbrahim Hıdıroğlu ile Ankara’nın köklü tüccar ailelerinden Uğur ve Nermin Uzel’in kızı Özlem Uzel’in merakla beklenen düğünü, önceki akşam Four Seasons Hotel Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. Kısa bir süre önce Atina’da ortak arkadaşlarının düğününde başlayan tanışıklıkları, bu kez İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde kendi hikayelerinin en özel gecesine dönüştü. Hıdıroğlu ve Uzel ailelerinin Tarsus, Ankara ve İstanbul’dan gelen yakın dostlarını rıhtımda karşılamasıyla başlayan davette, geceye kokteylle geçilirken ilerleyen saatlerde heyecan da giderek arttı. Vakko tarafından özel olarak hazırlanan gelinliği Rafi Roy’dan imzalı mücevherlerle tamamlayan Özlem Uzel, Taji imzalı özel dikim damatlığıyla İbrahim Hıdıroğlu’nun yanına nikah masasına alkışlar eşliğinde ilerledi. Çiftin bu özel anına Mehmet Emin Ekenler ve Seda Şengezer nikah şahidi olarak eşlik etti. Nikahın ardından rıhtımdaki masalarında yerlerini alan davetliler özenli bir atmosferde buluştu. İlerleyen saatlerde DJ Tankut Karakurt’un performansına canlı perküsyon ve saksafonun eşlik etmesiyle eğlencenin ritmi yükseldi; aileler ve dostların bir araya geldiği gece, geç saatlere kadar süren kutlamalarla devam etti. Hıdıroğlu ve Uzel ailelerini bir araya getiren bu özel gecenin ardından, çiçeği burnunda Hıdıroğlu çifti yeni hayatlarının ilk yolculuğu için Karayipler’in eşsiz atmosferine, St. Barth’a doğru yola çıktı.

İbrahim Hıdıroğlu Özlem Uzel
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Bebek'te hafta sonu...
Magazin Hattı

Bebek'te hafta sonu...

Ayşen San, Boğaz'ın elit semti Bebek yürüyüş yaparken, Arzu Komili ise caddede dostlarıyla buluşup keyifli saatler geçirdi.
'SAKURA Gelenekselden Evrensele'
Magazin Hattı

'SAKURA Gelenekselden Evrensele'

Kadir Akyol'un 'SAKURA Gelenekselden Evrensele' isimli sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Dostlarından çiçekli kutlama
Magazin Hattı

Dostlarından çiçekli kutlama

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Dilek Avşar, yeni yaşına dostlarının yolladığı çiçeklerle 'merhaba' dedi
Antik tiyatroda unutulmaz konser
Magazin Hattı

Antik tiyatroda unutulmaz konser

Berksav (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı) tarafından Askeplion Antik Tiyatrosu’nda otuz yedincisi düzenlenen Bergama Kültür ve Sanat ödül töreninde Yeni Türkü Grubu sahne aldı.
78. TED Open Tenis Turnuvası
Magazin Hattı

78. TED Open Tenis Turnuvası

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün (TED) ev sahipliğinde düzenlenen QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası'nda şampiyon belli oldu.
Doğum günü kutlaması...
Magazin Hattı

Doğum günü kutlaması...

Zerrin Menteşeoğlu, yeni yaşını renkli bir geceyle kutladı.
Güzellik daveti...
Magazin Hattı

Güzellik daveti...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları cilt analizi, bakım ve makyaj deneyimledikleri etkinliğe katıldılar.
Cildini sonbahara hazırladı
Magazin Hattı

Cildini sonbahara hazırladı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman, cilt bakım rutinlerini ihmal etmedi
Okul heyecanı...
Magazin Hattı

Okul heyecanı...

Oğlu Aslan’ın anaokuluna başlamasıyla büyük bir heyecan yaşayan ünlü mimar Merve Mermer, yeni eğitim-öğretim döneminde okula adım atan tüm çocuklara ve ailelerine başarı ve mutluluk dolu bir yıl diledi.
Bodrum'da deniz börülcesi hasadı
Magazin Hattı

Bodrum'da deniz börülcesi hasadı

The Norm Collection Le Chic’te bu yaz kapılarını açan Salicorne, ilk sezonunun son Chef’s Table deneyimini “La Récolte de Salicorne” adıyla gerçekleştirdi. Börülce hasat deneyimini Şef Theodor Falser’in Ege ve Akdeniz mutfağından ilham alan sofrasına taşıdı.
Sanat ve diplomasi aynı masada...
Magazin Hattı

Sanat ve diplomasi aynı masada...

ÇEV Sanat Kurulu Başkanı Berrin Yoleri, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong’un ev sahipliğinde düzenlenen özel akşam yemeğinde bir araya gelerek yürütülen sanat projelerini ve yeni iş birliklerini değerlendirdi.
Altınbaş, Venedik Film Festivali'nde...
Magazin Hattı

Altınbaş, Venedik Film Festivali'nde...

Fatoş Altınbaş, dünyanın en prestijli sinema buluşmalarından Venedik Uluslararası Film Festivali'nin açılış gecesine özel davetli olarak katıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.