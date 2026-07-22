Sabri Ülker Vakfı’ndan bilim platformu

Çocukların sağlıklı gelişimi, günümüzün en önemli küresel gündemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dengeli beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, metabolik sağlığın korunması ve zihinsel iyilik halinin güçlendirilmesi, çocukların yaşam boyu sağlıklı gelişimini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu alandaki kalıcı çözümler ise yalnızca güçlü araştırmalarla değil; farklı ülkeleri, disiplinleri ve araştırmacıları ortak hedefler etrafında buluşturan uluslararası bilim iş birlikleriyle mümkün oluyor. Sabri Ülker Vakfı, 15 yılı aşkın süredir güvenilir bilimsel bilginin yaygınlaşmasını, toplum sağlığına katkı sağlayacak araştırmaları ve genç bilim insanlarının gelişimini destekliyor. Vakıf, şimdi bu vizyonunu uluslararası ölçekte yeni bir aşamaya taşıyor. Bu kapsamda Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde, Newcastle Üniversitesi Nüfus ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Biyomedikal, Beslenme ve Spor Bilimleri Okulu ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü arasında Stratejik Araştırma ve Kapasite Geliştirme Ortaklığı hayata geçirildi. Ortaklık kapsamında çocukluk çağı beslenmesi, fiziksel aktivite, metabolik sağlık ve zihinsel iyilik hali alanlarında uzun vadeli uluslararası araştırmalar yürütülecek. Bu ortaklık yalnızca ortak araştırmalar yürütmeyi değil; geleceğin araştırma liderlerini yetiştirmeyi, uluslararası bilim ağlarını güçlendirmeyi, bilimsel kapasite geliştirmeyi ve üretilen bilimsel kanıtların halk sağlığı uygulamalarına aktarılmasını hedefliyor.