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Bodrum'da güzellik daveti

Yaz sezonunun en özel güzellik davetlerinden biri Bodrum'da gerçekleşti.

Giriş: 17 Temmuz 2026, Cuma 11:13
Bodrum'da güzellik daveti
Bodrum'da güzellik daveti

Yaz sezonunun en özel güzellik davetlerinden biri, Arcon Kozmetik bünyesindeki Cosmetic Club ev sahipliğinde Bodrum’da gerçekleşti. Projehane çatısı altında, Bilge Kuru organizasyonuyla hayata geçirilen seçkin buluşma, lüks yaşam ve güzellik dünyasının önde gelen isimlerini Maxx Royal Bodrum Resort VIP Villa’da bir araya getirdi. Arcon Kozmetik Kurucu Ortağı ve CEO’su Deniz Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen davette, Cosmetic Club çatısı altında yer alan dünyanın prestijli güzellik markaları Sisley Paris ve Sensai, misafirlere özel bir deneyimle tanıtıldı. Zarafetle hazırlanan atmosferde davetliler, markaların en yeni ürünlerini yakından keşfederken kişiye özel bakım ritüelleri ve güzellik önerileriyle ayrıcalıklı bir deneyim yaşadı. Şıklığın ve lüksün ön planda olduğu etkinlikte, cemiyet, iş ve yaşam dünyasının seçkin isimleri bir araya gelirken, yaz sezonuna ilham veren güzellik trendleri de davetin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Samimi sohbetlerin ve keyifli anların yaşandığı buluşma, Bodrum’un eşsiz atmosferinde güzellik tutkunlarını unutulmaz bir deneyimde buluşturdu.

Bodrumda güzellik daveti
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