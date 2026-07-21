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Bomonti'de etkinlik...

1907 Kadın Girişimciler Topluluğu, ilk etkinlik buluşmasını 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde, Bomonti'de gerçekleştirildi.

Giriş: 21 Temmuz 2026, Salı 11:54
Bomonti'de etkinlik...
Bomonti'de etkinlik...

1907 Kadın Girişimciler Topluluğu, ilk etkinlik buluşmasını 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde, Bomonti’deki Now Otel’e bağlı Anta Restaurant’ta gerçekleştirdi. Basın mensupları ile 1907 Kadın Girişimciler Topluluğu’nun topluluk üyelerinin katıldığı etkinlikte; kadın girişimciliği, liderlik, dayanışma ve iş birlikleri ön plana çıktı. Etkinlikte, Michelin yıldızlı restoranlardaki deneyimiyle tanınan Şef Muhsin Ertürk tarafından hazırlanan özel tadım menüsü, katılımcılara seçkin bir gastronomi deneyimi sundu. 1907 ruhundan ilham alınarak kurulan topluluk; Fenerbahçe değerlerini iş dünyasına taşıyan, Fenerbahçeli kadın girişimcileri, kadın liderleri ve iş kadınlarını aynı çatı altında buluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeyi ve kalıcı iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu özel etkinlik, 1907 Kadın Girişimciler Topluluğu Kurucu Başkanı Eda Kırlangıç’ın gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla başladı. Eda Kırlangıç konuşmasında, 1907’nin yalnızca bir kuruluş yılı olmadığını; mücadeleyi, dayanışmayı, cesareti, birlik olmayı, sürekli gelişimi ve ortak hedefler uğruna kenetlenmeyi temsil eden güçlü bir ruh olduğunu vurguladı. Kırlangıç, bu ruhu iş dünyasına taşıma hedefiyle kurulan 1907 Kadın Girişimciler Topluluğu’nun; kadın girişimciler arasında güçlü bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, topluluk üyeleri arasında yeni iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı ve ortak üretim kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bomonti’de etkinlik...
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