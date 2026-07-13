İsmet Acar'a veda...

Acarkent'in kurucusu ve Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören İsmet Acar, hayata gözlerini yumdu. Hayırsever kimliğiyle ön plana çıkan iş insanı İsmet Acar Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Çocukları Erdal, Erdinç ve Funda Acar'ın hazır bulunduğu cenaze törenine siyaset, iş, spor ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.