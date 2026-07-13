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İsmet Acar'a veda...

Acarkent'in kurucusu ve Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 13 Temmuz 2026, Pazartesi 16:20
İsmet Acar'a veda...
ALİ GÜRSOY
SERDAL ADALI 
FARUK SÜREN
KÜRŞAT ÇAKIROĞLU, KAMİL MAKAR
GENEL
İSMET ACAR
İSMET ACAR
ERDAL ACAR
ERDİNÇ ACAR
FUNDA ACAR
İsmet Acar'a veda...
ALİ GÜRSOY
SERDAL ADALI 
FARUK SÜREN
KÜRŞAT ÇAKIROĞLU, KAMİL MAKAR
GENEL
İSMET ACAR
İSMET ACAR
ERDAL ACAR
ERDİNÇ ACAR
FUNDA ACAR

Acarkent'in kurucusu ve Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören İsmet Acar, hayata gözlerini yumdu. Hayırsever kimliğiyle ön plana çıkan iş insanı İsmet Acar Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Çocukları Erdal, Erdinç ve Funda Acar'ın hazır bulunduğu cenaze törenine siyaset, iş, spor ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Hakan YAĞCI

İsmet Acara veda...
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