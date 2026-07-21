Bodrum'da spor ve tatil

İş dünyasının başarılı ve dikkat çeken isimlerinden Bilge Kuru, bu kez iş hayatındaki başarılarıyla değil, Bodrum'daki disiplinli yaşamıyla gündemde. Yaz sezonunu Bodrum'da geçiren Kuru, her sabah gün doğmadan özel antrenörü Emre Dursun eşliğinde wakeboard yaparken görüntülendi. Denizin üzerinde sergilediği performansla dikkat çeken başarılı iş kadını, fit görünümünün ve dinmek bilmeyen enerjisinin sırrını da adeta gözler önüne serdi. Sadece iş hayatındaki başarılarıyla değil, örnek yaşam tarzıyla da takdir toplayan Bilge Kuru, sporu günlük rutininin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiş durumda. Güne sporla başlayan Kuru, yoğun iş temposuna rağmen sağlıklı yaşamından ödün vermiyor. En büyük motivasyonu ise oğlu Celal Raşit… Sporun ve disiplinli yaşamın önemini küçük yaşlardan itibaren oğluna da aşılayan Kuru, anne-oğul birlikte yaptıkları antrenmanlarla çevrelerinden büyük beğeni topluyor. Sağlıklı yaşamı bir aile kültürüne dönüştüren ikili, Bodrum sahillerinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Yakın çevresinin de sık sık dile getirdiği gibi Bilge Kuru’nun başarısının ardında yalnızca iş disiplini değil; düzenli spor, güçlü irade ve istikrarlı yaşam alışkanlıkları bulunuyor. Anlaşılan o ki Bilge Kuru, başarıyı yalnızca iş hayatında değil, yaşamın her alanında disiplinle inşa etmeye devam ediyor.