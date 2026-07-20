Bodrum'un gözde gastronomi duraklarından Inari Kujira, düzenlediği "Endless Summer" davetiyle cemiyet, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Yaz akşamlarının keyfini yansıtan atmosferiyle dikkat çeken gecede davetliler, müzik, gastronomi ve özgün kokteyller eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşadı. Konuklar, keyifli sohbetler eşliğinde gece boyunca yazın tadını çıkardı. Geceye ritim katan DJ Tai Tayfun'un performansı büyük beğeni toplarken, davetliler Inari Kujira'nın Japon mutfağından ilham alan imza lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu. "Endless Summer" daveti, Inari Kujira'nın gastronomi, müzik ve sosyal yaşamı bir araya getiren özgün yaklaşımını yansıttı. İmza lezzetleri ve yaratıcı kokteyl seçkisiyle misafirlerine farklı bir deneyim sunan Inari Kujira, Bodrum'un buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.