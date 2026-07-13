Doğa ve tasarım buluştu

Koray GYO, Göktürk’te yer alan; doğa, tasarım ve iyi yaşam anlayışını bir araya getirdiği İstanbul İstanbul Projesi için iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla bir davet gerçekleştirdi. Brunch ile başlayan davet, Prof. Dr. Tunç Bozbura’nın geleceğe ilişkin öngörü ve projeksiyonlarını paylaştığı ilham verici sohbetle devam etti. Ardından misafirler İstanbul İstanbul’un örnek dairesini ziyaret ederken, Koray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal ev sahipliğinde proje hakkında bilgi aldı. Tulpar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Murat Batmaz, Şeker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Nuri Eser gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen davette konuklar, doğayla iç içe yaşam anlayışıyla öne çıkan İstanbul İstanbul projesini yakından deneyimleme fırsatı buldu.