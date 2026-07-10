Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Magazin Hattı
Magazin Hattı

"Mirasın İzleri" defilesi...

"Mirasın İzleri", geleneksel el sanatlarını çağdaş tasarımla buluşturan defilesiyle izleyenlerde derin bir iz bıraktı.

Giriş: 10 Temmuz 2026, Cuma 11:15
"Mirasın İzleri" defilesi...
"Mirasın İzleri" defilesi...

Mirashane Art Design'ın genç tasarımcılarla hayata geçirdiği "Mirasın İzleri", önce gün Benesta Center'da moda, medya ve iş dünyasını bir araya getirdi. Anadolu'nun derin dokuma geleneğinden ilham alarak hazırlanan koleksiyon, baskı, doğal boya ve el işi teknikleriyle üretilen parçalarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Defile boyunca podyuma taşınan her parça, Anadolu kadınının sandıklarında sakladığı anılardan ve dile getirilemeyen duygulardan beslendi. Genç tasarımcılar bu mirası korumakla yetinmeyerek onu yeniden üretti; unutulmaya yüz tutmuş bir anlatı dili, çağdaş bir estetikle yeniden hayat buldu. Defilede baş manken olarak yer alan Tülin Şahin genç tasarımcıların özenle hazırladığı koleksiyonu taşımaktan mutluluk duyduğunu, gençlerin önünü açan bu tip sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı önemsediğini ifade etti. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, geceye ve projeye ilişkin duygularını şu sözlerle paylaştı: "Biz sadece yapılar inşa etmiyoruz; insanların bir araya geleceği, hayatın doğal akışı içinde yeniden buluştuğu yaşam alanları inşa ediyoruz. Benesta için en büyük sanat, doğa ve insanın uyum içinde buluştuğu bu alanları oluşturmaktır. Bu akşam bu defilede yalnızca kıyafetler sergilenmedi; geçmiş gelecekle buluştu, kültürel miras gençlerimizin hayal gücüyle yeniden hayat buldu. Bir ülkenin gerçek gücü, hayal kurabilen gençleridir. Biz de Benesta olarak hem gençlerimizi desteklemeye hem de gençlerimizin üretebildiği ve kendini ifade edebildiği yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz."

“Mirasın İzleri”
Paylaş

İlginizi Çekebilir

Bodrum'a lüks dokunuş...
Magazin Hattı

Bodrum'a lüks dokunuş...

ATG Hotels'in butik lüks markası The Norm'un üçüncü oteli The Norm Le Chic, Asarlık Mevkii'nde iki geceye yayılan görkemli etkinliklerle kapılarını açtı.
Koç Lisesi'nden George Washington Üniversitesi'ne
Magazin Hattı

Koç Lisesi'nden George Washington Üniversitesi'ne

Koç Lisesi'nden başarıyla mezun olan Ali Saygı, üniversiteyi Amerika'da okuyacak
Batum'dan yeni kitap
Magazin Hattı

Batum'dan yeni kitap

Neslihan Batum, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı ilk kitabı için Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden biriyle anlaşma yaptı.
Hem davet hem tatil...
Magazin Hattı

Hem davet hem tatil...

Merve Mermer, Marmaris’in büyüleyici atmosferinde hem iş hem tatili bir arada yaşadı.
New York'ta tanıtım
Magazin Hattı

New York'ta tanıtım

New York’ta düzenlenen Biohackers World Conference Expo 2026 tıp ve sağlık teknolojilerini bir araya getirdi.
Mimarinin Katlanan Yüzü: Melisa Erol’dan “Origami Collection”
Magazin Hattı

Mimarinin Katlanan Yüzü: Melisa Erol’dan “Origami Collection”

Tasarımcı Melisa Erol’un hayata geçirdiği "Origami Collection", giysileri sadece birer kıyafet olmaktan çıkarıp, kumaşla inşa edilen çağdaş tasarım objelerine dönüştürüyor.
Fas'ta nikah töreni
Magazin Hattı

Fas'ta nikah töreni

İş, girişimcilik dünyasının genç isimlerinden Rengin Arzu ile Serhan Süzer, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle hayatlarını Fas’ın başkenti Rabat’ta birleştirdi.
Boğaz'da masalsı düğün...
Magazin Hattı

Boğaz'da masalsı düğün...

Uğur Kodaz ve Fatmanur Katkat çifti Boğaz'da gerçekleşen görkemli törenle dünyaevine girdi.
Yeni koleksiyonunu tanıttı
Magazin Hattı

Yeni koleksiyonunu tanıttı

Mücevher tasarımcısı Ayşe Rodoslu, yeni koleksiyonunu tanıttı.
İlham veren davet
Magazin Hattı

İlham veren davet

DG Art'ın koleksiyonundan seçkin eserler ile sanatın ilham veren dünyasından şekillenen özel bir yaz gecesi, önceki gece gerçekleşti.
İş dünyası buluştu
Magazin Hattı

İş dünyası buluştu

İş dünyası, sivil toplum ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri, iş insanı Ahmet Eler’in ev sahipliğinde düzenlenen özel bir öğle yemeği buluşmasında bir araya geldi.
Etiler’de kapılarını açtı
Magazin Hattı

Etiler’de kapılarını açtı

Güzellik ve medikal estetik sektörünün öncü isimlerinden Metin Akay, İstanbul’daki klinik ağını genişletmeye devam ediyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.