Bodrum'da sergi...

Çağdaş Türk resim sanatının özgün isimlerinden Ali Elmacı ile fotoğraf sanatçısı Seçkin Cebeci, küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk’ün üstlendiği sergilerle Bodrum Zai’de sanatseverlerle buluştu. Arzu ve Dursun Gündoğdu'nun ev sahipliğindeki geceye ünlü isimler katıldı. DG Art Galeri organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte Ali Elmacı’nın ‘Ölü Ya da Diri’ ve Seçkin Cebeci’nin ‘Mai’ sergileri beğeni topladı. Arzu ve Dursun Gündoğdu, misafirlerle tek tek ilgilenerek, eserler hakkında bilgi verdi. ZAI Bodrum'da gerçekleşen organizasyon beğeni topladı.