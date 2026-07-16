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SUNLIT sergisi...

Ruzy Gallery, yaz sezonunun dikkat çeken sanat etkinliklerinden biri olan SUNLIT sergisinin açılışını özel bir davetle gerçekleştirdi.

Giriş: 16 Temmuz 2026, Perşembe 12:20
SUNLIT sergisi...
SUNLIT sergisi...

Ruzy Gallery, yaz sezonunun dikkat çeken sanat etkinliklerinden biri olan SUNLIT sergisinin açılışını, 9 Temmuz akşamı Wam by Karma bünyesinde yer alan Leonis Sanat ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle gerçekleştirdi. Sanat, iş ve cemiyet hayatından birçok ismin bir araya geldiği gece, Bodrum’un kültür-sanat takviminin öne çıkan buluşmalarından biri oldu. Açılış davetine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, iş ve sanat dünyasından tanınmış isimlerde Bilge Kuru ve yüzü aşkın katılımcı sergiyi ilk gezenler arasında yer aldı. Davetliler, yaz akşamının keyifli atmosferinde bir araya gelirken, uluslararası çağdaş sanatın önemli isimlerinin eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu. 9 Temmuz–24 Temmuz 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek SUNLIT, Adam Parker Smith, Alexandros Vasmoulakis, Amalie Jakobsen, Angela Santana, Anne von Freyburg, Çağatay Odabaş, Christian Holze, Danyil Rovenchyn, Maria Bang Espersen, Márton Nemes, Nazan Azeri, Peter Cvik, Studio Pinprick, Tom Fellows ve Vickie Vainionpää’nın eserlerini aynı

çatı altında buluşturuyor.

SUNLIT sergisi...
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