İkonik desenlere Melda Aksu dokunuşu

Moda tasarımcısı Melda Aksu, Mels Mare’in yeni koleksiyonunu Bodrum Mandarin Otel’de düzenlenen özel davetle tanıttı. Moda ve cemiyet dünyasından seçkin isimlerin katıldığı gecede, markanın yeni sezon tasarımları büyük ilgi gördü. Moda tasarımcısı Melda Aksu, Mels Mare’in yeni koleksiyonunu Bodrum Mandarin Otel’de gerçekleşen özel bir davetle moda dünyasıyla buluşturdu. Güçlü silüetleri, özgün tasarım anlayışı ve zamansız çizgileriyle dikkat çeken koleksiyon, davetlilerden tam not aldı. Lüks moda tarihine damga vurmuş ikonik desenleri kendi yaratıcı bakış açısıyla yeniden yorumlayan Melda Aksu, klasik detayları modern kesimler, iddialı formlar ve Mels Mare’in güçlü estetik kimliğiyle bir araya getirdi. Her parçaya özgün bir karakter kazandıran koleksiyon, geçmişin zarafetini günümüz modasının dinamizmiyle buluşturdu. Bodrum Mandarin Oriental Otel’de gerçekleşen özel gecede moda ve iş dünyasından önemli isimler de yer aldı. Davete Zeynep Ilıcalı, Çiğdem Sabancı, Çiğdem Erdem, Esra Oktay, Şule Alp, Burcu Erçil, Çiğdem Yüksel, Gizem Sabancı, Serap Sarı ve Neslihan Koca katılarak Melda Aksu’nun yeni koleksiyonunu yakından inceledi. Mels Mare’in cesur ve sofistike ruhunu yansıtan koleksiyon, davetlilerden büyük beğeni toplarken markanın özgün tasarım vizyonunu da bir kez daha ortaya koydu. Melda Aksu’nun imzasını taşıyan yeni sezon parçaları, moda dünyasında dikkat çeken bir etki yarattı.