Bodrum'da davet

Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları'nın altı yıl önce kurduğu yerli jean markası Deepsix, yaz sezonu kapsamında düzenlediği özel davette markanın yeni dönüşüm sürecini moda tutkunlarıyla Bodrum Yalıkavak marina otelde buluşturdu. Denim odaklı tasarımlarıyla kısa sürede kendine özgü bir kimlik oluşturan Deepsix, altı yıllık yolculuğunun ardından koleksiyonunu hazır giyim alanında da genişletti. T-shirt, blazer, triko ve kaşmir parçalarının da yer aldığı yeni koleksiyon, markanın tasarım anlayışını farklı kategorilere taşıyor. Toplam 75 parçadan oluşan, renkli ve modern çizgileriyle dikkat çeken özel koleksiyon, davetlilerden büyük beğeni toplarken, Deepsix'in hazır giyimdeki yeni vizyonunu da gözler önüne serdi.