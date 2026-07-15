Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Magazin Hattı
Magazin Hattı

Bodrum'da davet

Bahar Şer ve Nilüfer Ademoğulları'nın kurduğu yerli jean markası, yeni dönüşüm sürecini moda tutkunlarıyla Bodrum'da buluşturdu.

Giriş: 15 Temmuz 2026, Çarşamba 10:03
Bodrum'da davet
OZAN-BAHAR ŞER
SUZAN TOPLUSOY
ARZU KAYAR
GENEL
Bodrum'da davet
OZAN-BAHAR ŞER
SUZAN TOPLUSOY
ARZU KAYAR
GENEL

Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları'nın altı yıl önce kurduğu yerli jean markası Deepsix, yaz sezonu kapsamında düzenlediği özel davette markanın yeni dönüşüm sürecini moda tutkunlarıyla Bodrum Yalıkavak marina otelde buluşturdu. Denim odaklı tasarımlarıyla kısa sürede kendine özgü bir kimlik oluşturan Deepsix, altı yıllık yolculuğunun ardından koleksiyonunu hazır giyim alanında da genişletti. T-shirt, blazer, triko ve kaşmir parçalarının da yer aldığı yeni koleksiyon, markanın tasarım anlayışını farklı kategorilere taşıyor. Toplam 75 parçadan oluşan, renkli ve modern çizgileriyle dikkat çeken özel koleksiyon, davetlilerden büyük beğeni toplarken, Deepsix'in hazır giyimdeki yeni vizyonunu da gözler önüne serdi.

Paylaş

İlginizi Çekebilir

İsmet Acar'a veda...
Magazin Hattı

İsmet Acar'a veda...

Acarkent'in kurucusu ve Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı.
Doğa ve tasarım buluştu
Magazin Hattı

Doğa ve tasarım buluştu

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, tasarım ve iyi yaşam anlayışının bir araya geldiği davette buluştu.
"Mirasın İzleri" defilesi...
Magazin Hattı

"Mirasın İzleri" defilesi...

“Mirasın İzleri”, geleneksel el sanatlarını çağdaş tasarımla buluşturan defilesiyle izleyenlerde derin bir iz bıraktı.
Bodrum'a lüks dokunuş...
Magazin Hattı

Bodrum'a lüks dokunuş...

ATG Hotels'in butik lüks markası The Norm'un üçüncü oteli The Norm Le Chic, Asarlık Mevkii'nde iki geceye yayılan görkemli etkinliklerle kapılarını açtı.
Koç Lisesi'nden George Washington Üniversitesi'ne
Magazin Hattı

Koç Lisesi'nden George Washington Üniversitesi'ne

Koç Lisesi'nden başarıyla mezun olan Ali Saygı, üniversiteyi Amerika'da okuyacak
Batum'dan yeni kitap
Magazin Hattı

Batum'dan yeni kitap

Neslihan Batum, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı ilk kitabı için Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden biriyle anlaşma yaptı.
Hem davet hem tatil...
Magazin Hattı

Hem davet hem tatil...

Merve Mermer, Marmaris’in büyüleyici atmosferinde hem iş hem tatili bir arada yaşadı.
New York'ta tanıtım
Magazin Hattı

New York'ta tanıtım

New York’ta düzenlenen Biohackers World Conference Expo 2026 tıp ve sağlık teknolojilerini bir araya getirdi.
Mimarinin Katlanan Yüzü: Melisa Erol’dan “Origami Collection”
Magazin Hattı

Mimarinin Katlanan Yüzü: Melisa Erol’dan “Origami Collection”

Tasarımcı Melisa Erol’un hayata geçirdiği "Origami Collection", giysileri sadece birer kıyafet olmaktan çıkarıp, kumaşla inşa edilen çağdaş tasarım objelerine dönüştürüyor.
Fas'ta nikah töreni
Magazin Hattı

Fas'ta nikah töreni

İş, girişimcilik dünyasının genç isimlerinden Rengin Arzu ile Serhan Süzer, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle hayatlarını Fas’ın başkenti Rabat’ta birleştirdi.
Boğaz'da masalsı düğün...
Magazin Hattı

Boğaz'da masalsı düğün...

Uğur Kodaz ve Fatmanur Katkat çifti Boğaz'da gerçekleşen görkemli törenle dünyaevine girdi.
Yeni koleksiyonunu tanıttı
Magazin Hattı

Yeni koleksiyonunu tanıttı

Mücevher tasarımcısı Ayşe Rodoslu, yeni koleksiyonunu tanıttı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.