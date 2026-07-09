Bodrum'a lüks dokunuş...

Açılışla eş zamanlı olarak hizmete giren Salicorne ise Michelin yıldızlı Şef Theodor Falser imzasıyla The Norm Le Chic uluslararası gastronomi haritasına taşıdı.

Bodrum Sezonunun En Çok Konuşulan Açılışı

İki gece, iki ayrı his. İlk gece Salicorne'a aitti: Şef Falser'in sürdürülebilirlik felsefesini Ege'nin yerel ürünleriyle buluşturduğu imza tabaklar, davetlilerin damağında ve hafızasında derin bir iz bıraktı. Bodrum bu gecede, dünya mutfağından yeni bir yorum ile tanıştı. İkinci gece ise The Norm Le Chic'in resmi açılışına sahne oldu. Karsu'nun büyüleyici sahnesi eşliğinde gerçekleşen kutlama, Bodrum'un en parlak gecelerinden biri oldu.

Sanat ve Cemiyet Dünyasından Yoğun İlgi

Açılış etkinlikleri, sanat, eğlence ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini Bodrum'da bir araya getirdi. Geceye; Gonca Vuslateri, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Çıtanak, Gökberk Demirci, Emre Bey, Ecem Sena Bayır, Zeynep Atılgan, Ali Öner, Özge Özder, Emre Dinler, Bahar Süer, Ece Vahapoğlu ve Saadet Özsırkıntı başta olmak üzere pek çok tanınan isim katıldı. Etkinliğin yalnızca bir kutlamadan ibaret olmadığının en güçlü kanıtı ise Ayşe Arman'ın öncülüğünde gerçekleştirilen İyilik Atölyesi oldu. Atölye kapsamında Sakajewa kolyeleri, TEV bünyesinde oluşturulan Haldun Dormen burs fonu için dizildi. Bu anlamlı dokunuş ile birlikte, The Norm Le Chic hizmete eğitime katkı sunarak başladı..