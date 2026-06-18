Hasman'a Britanya'dan İmparatorluk Nişanı

Mimar Mina Hasman, sürdürülebilir tasarım alanında Britanya İmparatorluğu Nişanı'na (OBE - Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) layık görülen ilk mimar oldu. Hasman, mimarlık ve sürdürülebilir tasarım alanındaki uluslararası katkıları nedeniyle Birleşik Krallık'ın en saygın sivil onurları arasında yer alan nişanın Officer derecesiyle ödüllendirildi. Hasman'ın ismi, Kral'ın 2026 Doğum Günü Onur Listesi'nde yer aldı. Küresel mimarlık ve tasarım şirketi SOM (Skidmore, Owings&Merrill) bünyesinde Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yapan Hasman, iklim okuryazarlığı, net sıfır karbon tasarımı ve sürdürülebilir kentleşme alanlarında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası ölçekte tanınıyor. TIME100 İklim Liderleri arasında gösterilen Hasman, özellikle yüksek binaların karbon emen yapılara dönüştürülmesini hedefleyen ve ilk kez COP26'da tanıtılan "Urban Sequoia" konseptinin geliştirilmesinde üstlendiği rolle dikkat çekiyor. Proje, yapıların yalnızca emisyon azaltan değil, atmosferden karbon çeken sistemler olarak yeniden tasarlanmasını öngörüyor.