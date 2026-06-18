Güzellik daveti...

Güzellik dünyasının seçkin markalarını ülkemize getiren Arcon Kozmetik markalarından Cosmetic Club, gerçekleştirdiği özel bir davetle yaz sezonuna merhaba dedi. Projehane çatısı altında, Bilge Kuru organizasyonuyla gerçekleşen "Yaza Merhaba Partisi", cemiyet, moda, güzellik ve yaşam dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Zorlu Center Sakhalin'de gerçekleşen davetin ev sahipliğini Arcon Kozmetik Kurucu Ortağı ve CEO'su Deniz Aksoy üstlendi. Sensai, Sisley ve Givenchy gibi güzellik ve bakım dünyasının en seçkin markalarının buluştuğu etkinlikte davetliler, yaz sezonunun öne çıkan ürünlerini yakından keşfetme fırsatı buldu. Gün boyunca uzman güzellik danışmanları eşliğinde gerçekleşen deneyim alanlarında misafirler, markaların en yeni koleksiyonlarını ve ikonik ürünlerini birebir deneyimledi. Cilt ve saç bakımından makyaja uzanan geniş ürün yelpazesi, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Şıklığın, güzelliğin ve ilham veren sohbetlerin öne çıktığı davette konuklar, yazın enerjisini yansıtan özel ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Güzellik trendlerinin konuşulduğu etkinlik, sektör profesyonelleri ve davetliler tarafından sezonun dikkat çeken buluşmalarından biri olarak değerlendirildi.