Magazin Hattı

Güzellik daveti...

Güzellik dünyasının seçkin markalarını ülkemize getiren marka, gerçekleştirdiği özel bir davetle yaz sezonuna merhaba dedi.

Giriş: 18 Haziran 2026 Perşembe 10:59 Güncelleme: 18 Haziran 2026 Perşembe 11:01
Güzellik daveti...

Güzellik dünyasının seçkin markalarını ülkemize getiren Arcon Kozmetik markalarından Cosmetic Club, gerçekleştirdiği özel bir davetle yaz sezonuna merhaba dedi. Projehane çatısı altında, Bilge Kuru organizasyonuyla gerçekleşen "Yaza Merhaba Partisi", cemiyet, moda, güzellik ve yaşam dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Zorlu Center Sakhalin'de gerçekleşen davetin ev sahipliğini Arcon Kozmetik Kurucu Ortağı ve CEO'su Deniz Aksoy üstlendi. Sensai, Sisley ve Givenchy gibi güzellik ve bakım dünyasının en seçkin markalarının buluştuğu etkinlikte davetliler, yaz sezonunun öne çıkan ürünlerini yakından keşfetme fırsatı buldu. Gün boyunca uzman güzellik danışmanları eşliğinde gerçekleşen deneyim alanlarında misafirler, markaların en yeni koleksiyonlarını ve ikonik ürünlerini birebir deneyimledi. Cilt ve saç bakımından makyaja uzanan geniş ürün yelpazesi, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Şıklığın, güzelliğin ve ilham veren sohbetlerin öne çıktığı davette konuklar, yazın enerjisini yansıtan özel ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Güzellik trendlerinin konuşulduğu etkinlik, sektör profesyonelleri ve davetliler tarafından sezonun dikkat çeken buluşmalarından biri olarak değerlendirildi.

Güzellik daveti...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'The Calmus'a' özel lansman...

Aslı Hotiç Türker’in Kronik Kitap tarafından yayımlanan ilk boyama kitabı The Calmus, Elgiz Müzesi’nde düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.

Güncel Kız kıza Bodrum...

Cemiyet hayatının en şık ve stil sahibi ünlü hanımları, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'da bir araya geldi.
Güncel İtalya'da doğum günü kutlaması

Şebnem Çapa, kendisi için gelenekselleşen İtalya tatilinde 66'ıncı yaşını kutladı.
Jet Set 'Jenner' lüks yatta pilates yaptı

Kız arkadaşlarıyla İtalya'nın Sardinya Adası'nda tatil yapan Kylie Jenner, lüks yatta pilates egzersizi yaptı.
Magazin Hattı Hasman'a Britanya'dan İmparatorluk Nişanı

Sürdürülebilirlik uzmanı Mina Hasman, iklim dostu tasarım ve net sıfır karbon dönüşümü alanındaki çalışmalarıyla bu kez Birleşik Krallık'ın en saygın sivil nişanlarından Britanya İmparatorluğu Nişanı'na layık görüldü.

Magazin Hattı Güzellik daveti...

Güzellik dünyasının seçkin markalarını ülkemize getiren marka, gerçekleştirdiği özel bir davetle yaz sezonuna merhaba dedi.
Güncel Sanat tutkunlarından sergi ziyareti

Emine Boyner’in doğanın sesini sanatla buluşturduğu "Kocakarı Masalları" sergisini, Güler Sabancı ve Zeynep Çarmıklı gibi sanatsever isimler ziyaret etti.
Tatil Mikonos'ta eğlence...

Sevgilisi Pelin Uluksar ve ailesiyle Mikonos'a çıkarma yapan Allan Hakko, eğlenceli tatillerinden anları sosyal medyada yayınladı.
Magazin Hattı “Suyun İzinden”

Zeyrek Çinili Hamam'da “Suyun İzinden” koleksiyonu özel bir davetle tanıtıldı.
Magazin Hattı "007 James Bond Gala Night"

İş, sanat, medya, spor ve uluslararası iş dünyasının seçkin isimleri Sunset Grill & Bar'da bir araya geldi
Güncel Yakın dostlar bir arada...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Berrin Yoleri, Emine Özilhan, Merih Turan ve Dilek Türker, bir doğum günü yemeğinde bir araya geldi.
Jet Set Royal Ascot'ta şıklık yarışı...

Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Bir moda gösterisine sahne olan Royal Ascot'ta, katı kıyafet kuralına tabi tutulan seyirciler, şapka tasarımlarıyla şıklıklarını yarıştırdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.