'The Calmus'a' özel lansman...

Aslı Hotiç Türker’in Kronik Kitap tarafından yayımlanan ilk boyama kitabı The Calmus, Elgiz Müzesi’nde düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Sanat, iş ve cemiyet dünyasından seçkin isimlerin yanı sıra Türker’in yakın dostlarının da katıldığı lansman, sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünü merkezine alan ilham verici bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Davete katılanlar arasında, Hakan-Evelize Kosif, Ayşecan Özyeğin Oktay, Lara Türker gibi isimler yer aldı. Sadece bir boyama kitabı olmanın ötesinde tasarlanan The Calmus, modern yaşamın yoğun temposunda kendine nefes alanı açmak isteyenler için yaratılmış özgün bir deneyim sunuyor. Çizgiler, renkler, müzikler ve kısa manifestolar eşliğinde okuyucuyu içsel bir yolculuğa davet eden kitap, yaratıcılığın sakinleştirici etkisini yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Aslı Hotiç Türker’in yıllar boyunca oluşturduğu özgün çizimlerden oluşan The Calmus’un hikâyesi, aslında kendine ait sakin bir alan yaratma ihtiyacından doğdu. “Ressam bir annenin kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüdüm. Çocukluğumdan bu yana renkler, desenler ve üretmek hayatımın önemli bir parçası oldu. Yoğun yaşam temposu içinde ekranlardan uzaklaşabileceğim, zihnimi dinlendirebileceğim ve kendimle baş başa kalabileceğim bir alan ararken çizmek benim için hep keyifli bir kaçış oldu. Benim için bir tür meditasyona dönüşen bu süreçte ortaya çıkan çalışmalar, yıllar içinde birikerek The Calmus’un temelini oluşturdu” diyen Türker, kitabın isminin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: “Yorulduğumda, tükendiğimde ya da hayatın temposuna kapıldığımda ‘calm’ kelimesini kendime hatırlatırım. Bu kelime bana her zaman iyi gelir. Kitabın ismi de hem sakinlik anlamına gelen ‘calm’ kelimesinden hem de çocuklarım Cem, Alisa, Lara ve Mina’nın baş harflerinden doğdu.”

Ferit TUĞLUK