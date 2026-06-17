Zeyrek Çinili Hamam, Fy-shan Glass Studio iş birliğiyle hamamın mağazası için tasarlanan “Suyun İzinden” koleksiyonunu 11 Haziran’da düzenlenen özel bir davetle tanıttı. Zeyrek Çinili Hamam’ın bahçesinde gerçekleşen davette, koleksiyondan seçili parçalar hamamın tarihi atmosferi içinde sunuldu. Hamam kültürünün özünde yer alan sudan ilham alan koleksiyon, camın ışıkla değişen yapısı üzerinden suyla kurduğu bağı ve mekânın hafızasını öne çıkardı. Koza Yazgan Güreli ve Felekşan Onar ev sahipliğinde gerçekleşen davette misafirler arasında Füsun Eczacıbaşı, Serra Türker Bayır gibi kültür-sanat ve cemiyet hayatından isimler yer aldı. Drip, Folium, Arc, Aura ve Nazar serilerinden oluşan “Suyun İzinden” koleksiyonu, sıcak cam üfleme ve “pâte de verre” gibi farklı tekniklerle üretilen parçalardan meydana geliyor. Hamam kültürünün merkezindeki su fikrinden yola çıkan seçki, suyun akışını, hafızasını ve dönüştürücü gücünü Fy-shan Glass Studio’nun çağdaş cam üretimiyle buluşturuyor. Zeyrek Çinili Hamam mağazası için özel olarak tasarlanan ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyon, ZÇH Mağaza ve websitesinde yer alıyor.