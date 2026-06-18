İtalya'da doğum günü kutlaması

Şebnem Çapa, yeni yaşını her yıl olduğu gibi bu yıl da kendisi için çok özel bir yere sahip olan İtalya’nın ünlü tatil beldesi Forte dei Marmi’de karşıladı. Doğum günlerine verdiği önemi her fırsatta dile getiren ve bu özel günleri sevdikleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyan Şebnem Hanım, 16 Haziran’daki yeni yaş kutlamasından çok özel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 66. yaş gününü eşi Celal Çapa ve İtalya'daki yakın dostlarının eşlik ettiği samimi bir organizasyonla kutlayan Çapa, renkli fenerler, çiçekler ve çileklerle süslenmiş oldukça neşeli ve göz alıcı doğum günü pastasıyla objektiflere gülümsedi. Forte dei Marmi’nin huzurlu atmosferinde, şıklığı ve enerjisiyle göz dolduran Şebnem Çapa, paylaştığı fotoğrafların altına şu duygusal notu düştü: "Dünden, 16 Haziran 2026... Yaş günümü her zaman olduğu gibi en sevdiğim yer olan Forte dei Marmi'de çok sevdiğim dostlarım ile kutladım. Beni tanıyanlar iyi bilir, doğum günleri benim için çok özeldir. Bir sene daha yaş alırken sağlıkla, huzurla yeni yaşlarımızı kutlamak kısmet olsun. Allah’ıma bin şükür olsun." Çapa ailesinin ve yakın dostlarının bir araya geldiği bu keyifli İtalya kutlamasına, Şebnem Hanım'ın takipçilerinden ve cemiyet hayatındaki yakın dostlarından tebrik ve beğeni mesajları yağdı.