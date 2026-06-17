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Yakın dostlar bir arada...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Berrin Yoleri, Emine Özilhan, Merih Turan ve Dilek Türker, bir doğum günü yemeğinde bir araya geldi.

Giriş: 17 Haziran 2026 Çarşamba 10:14 Güncelleme: 17 Haziran 2026 Çarşamba 10:14
Yakın dostlar bir arada...

Cemiyet hayatının seçkin isimleri bir araya gelerek dostluk tazeledi. Yakın arkadaşlar şıklıkları ve enerjileriyle dikkat çekti. Berrin Yoleri, Emine Özilhan, Merih Turan, Jale Öztarhan, Meral Kosif ve Dilek Türker doğum günü neşesini paylaşmak üzere aynı masada buluştu. Yakın bir dostlarının doğum günü kutlaması vesilesiyle özel bir yemekte bir araya geleyen grup samimi bir atmosferde sohbet ederek bu güzel günü bol bol hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirdi. Cemiyetin stil sahibi kadınları, arkadaşlarının bu mutlu gününde hem zarafetleri hem de aralarındaki güçlü bağ ile doğum günü kutlamasına damgalarını vurdular.

Emine Özilhan Merih Turan Berrin Yoleri

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