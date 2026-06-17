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Sanat tutkunlarından sergi ziyareti

Emine Boyner’in doğanın sesini sanatla buluşturduğu "Kocakarı Masalları" sergisini, Güler Sabancı ve Zeynep Çarmıklı gibi sanatsever isimler ziyaret etti.

Giriş: 17 Haziran 2026 Çarşamba 10:37 Güncelleme: 17 Haziran 2026 Çarşamba 10:37
Sanat tutkunlarından sergi ziyareti

Sanatçı Emine Boyner’in, doğanın sesini ve kadim bilgeliği tuvaline taşıdığı büyük ilgi gören yeni sergisi "Kocakarı Masalları", sanatseverleri derin bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. Doğanın döngüsünü ve geçmişten günümüze aktarılan köklü hikayeleri sanatla harmanlayan sergi, cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin de uğrak noktası oldu. Geçtiğimiz günlerde sergiyi ziyaret edenler arasında iş insanı Güler Sabancı ve Zeynep Çarmıklı da yer aldı. Emine Boyner’in doğanın ritminden ve kadim öğretilerden ilham alarak hazırladığı eserleri hayranlıkla inceleyen ünlü isimler, sergi alanında sanatçıyla da bir araya gelerek eserler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. “Kocakarı Masalları”, doğadan ve kadim bilgilerden ilham alan bir ‘doğa çırağının’ üretimi olarak öne çıkıyor. Sergi; toprağa ekilen, dallara takılan ve suya fısıldanan geleneksel bilgileri temel alarak, insan ile doğanın yüz yüze gelme hikayesini anlatıyor.

Emine Boyner güler sabancı

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