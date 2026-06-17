Tatil

Mikonos'ta eğlence...

Sevgilisi Pelin Uluksar ve ailesiyle Mikonos'a çıkarma yapan Allan Hakko, eğlenceli tatillerinden anları sosyal medyada yayınladı.

Giriş: 17 Haziran 2026 Çarşamba 09:48 Güncelleme: 17 Haziran 2026 Çarşamba 09:48
Mikonos'ta eğlence...

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Allan Hakko, sevgilisi Pelin Uluksar ve ailesiyle birlikte yaz sezonunu açtı. Lüks tatil destinasyonlarının başında gelen Yunanistan’ın eğlence adası Mikonos’u seçen ünlü çift, gözlerden uzak ve keyifli bir tatil geçiriyor. İlişkilerini göz önünde yaşamayı pek tercih etmeyen çiftin bu mutlu tatilinden ilk kareler, güzel oyuncu Pelin Uluksar’ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Güzel oyuncu Pelin Uluksar, sevgilisi Allan Hakko ve aile üyelerinden Romina-Niv Garih'in de aralarında bulunduğu neşeli bir grubu Mikonos gecelerinde bir araya getirdi. Bu samimi buluşmadan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Uluksar, fotoğrafın altına şu notu düştü: "The perfect mix: laughter, happiness, and people I love." (Mükemmel karışım: kahkaha, mutluluk ve sevdiğim insanlar.) Hem aile üyeleriyle bağları güçlendiren hem de dostlarıyla hasret gideren çiftin bu neşeli karesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Allan Hakko, sevgilisinin bu romantik ve sıcak paylaşımına kalp emojileriyle destek verirken; ünlü isimler de fotoğrafa beğeni ve yorum yağdırdı. Hem aşklarında hem de aile ilişkilerinde oldukça mutlu bir dönem geçiren Allan Hakko ve Pelin Uluksar çifti, Mikonos'un ardından tatillerine lüks bir teknede mavi tura çıkarak devam edecek.

Pelin Uluksar allan hakko tatil

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