İstanbul'un en prestijli davetlerinden biri olarak gerçekleştirilen "007 James Bond Gala Night", iş insanı ve uluslararası proje geliştiricisi Cenk Dağcı ev sahipliğinde, Diamond Club Milano, Super Yacht Europe, Sentinel Elite Club ve Celebre Magazine iş birliğiyle Sunset Grill & Bar'da gerçekleştirildi.

Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen iş insanlarını, yatırımcılarını, sanatçılarını, medya temsilcilerini ve cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getiren gece, yalnızca bir gala organizasyonu değil; aynı zamanda uluslararası iş birlikleri, sosyal sorumluluk ve sanatın buluştuğu önemli bir platform olarak dikkat çekti. Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı organizasyonda Türkiye'nin iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasının önemli isimleri yer alırken, İtalya ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden yatırımcılar ve iş insanları da geceye katıldı. Katılımcılar arasında Tarkan Önal, Hülya Kalyoncu, Prof. Dr. Mehmet Sungur, Prof. Dr. Murat Topalan, Ertan Özyiğit, Bülent Sarıgül, Kadriye Olgar, Banu Kalpakçıoğlu, Cüneyt Ortan, Ali Koç, Ferruh Karakaşlı, İlker Caha, Zuhal Mansfield, Haluk Nur Velidedeoğlu, Aras Seyrekoğlu, Sinem Yılıdrım ve Emir Kosif gibi önemli isimler yer aldı.

Uluslararası konuklar arasında ise Massimo Basile (Celebre Magazine – İtalya), Carmelo Ali (Diamond Club Milano – İtalya) ve Philippe Baltz Nielsen (Sentinel Elite Club – Almanya) geceye değer katan isimler arasında bulundu.