Sağlıklı yaşama sanatına dair tüyolar...

Yalı mimarisinden ilham alan özgün tasarımı, özel botanik dokusuyla misafirlerini büyüleyen yemyeşil bahçeleri, Akdeniz’in eşsiz doğası ve Türk ile dünya mutfaklarından seçkin lezzetleriyle öne çıkan Ali Bey Hotels & Resorts, misafirlerine yalnızca bir konaklama deneyimi değil; yenilenmeye, hareket etmeye ve hayatın keyfini yeniden keşfetmeye davet eden ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunuyor. Dünyanın en büyük tenis oteli olan tesis, yıl boyunca ulusal ve uluslararası tenis, padel ve diğer raket sporları turnuvalarına ev sahipliği yaparak spor dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Dünyanın dört bir yanından spor tutkunlarını ağırlayan Ali Bey Hotels & Resorts, aktif yaşam kültürünü Akdeniz’in eşsiz atmosferi ve köklü Türk misafirperverliğiyle buluşturuyor. Her yıl Haziran ayının ikinci Cumartesi günü, 170’ten fazla ülkede milyonlarca insanın katılımıyla kutlanan Global Wellness Day, daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşam konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan uluslararası bir sosyal hareket olarak öne çıkıyor. Bu yıl #JoyMagenta temasıyla gerçekleşen kutlamalar, neşenin iyilik halinin temel taşı olduğu fikrinden yola çıktı. Enerjiyi, duygusal uyumu ve yaşam sevincini simgeleyen #JoyMagenta; katılımcıları günlük hayatın temposuna kısa bir ara vererek kendilerine dönmeye, doğayla ve yaşamın küçük mutluluklarıyla yeniden bağ kurmaya davet etti.

SAĞLIKLI YAŞAM SANATI

Ali Bey Resort Sorgun’da düzenlenen etkinliğe Tuğba Melis Türk, Sarp Bozkurt, Gökberk Yıldırım, Özge Özder, Ferit Aktuğ, Burcu Binici ve İbrahim Kendirci gibi sevilen isimler katıldı. Misafirler gün boyunca beden ve zihin sağlığını destekleyen özel deneyimlerle buluştu. Program, meditasyon eğitmeni ve yazar Can Camuzcu’nun gerçekleştirdiği sound healing seansı ile başladı. Doğanın huzurlu atmosferinde gerçekleşen seans, katılımcılara günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak kendileriyle yeniden bağ kurma fırsatı sundu. Ardından spor bilimci, spor ve performans koçu Ozan Şirikçi’nin gerçekleştirdiği longevity workshopunda sağlıklı yaşam, hareket ve sürdürülebilir performans üzerine ilham veren bilgiler paylaşıldı. Günün en dikkat çekici anlarından biri ise tenis kortunda gerçekleştirilen özel akşam yemeği oldu. Ali Bey Hotels & Resorts’un sporla iç içe yaşam anlayışına gönderme yapan bu sıra dışı deneyim, kortun büyüleyici atmosferinde kurulan özel sofra, şık sunumlar ve keyifli sohbetlerle unutulmaz anlara sahne oldu. Misafirler, sporun enerjisini ve Akdeniz yaşam kültürünün sıcaklığını bir araya getiren bu benzersiz gecenin tadını çıkardı.