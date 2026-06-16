Sabancı'dan yapay zekâ hamlesi...

Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, sosyal medya hesabından yaptığı derinlikli paylaşımla yapay zekâ teknolojilerinin geleceği ve bu süreçte insanın rolü üzerine odaklanan yeni projesi AI.SU’yu duyurdu. Tapan, teknolojinin getirdiği hızlı dönüşüm karşısında "insani değerleri koruma" sorumluluğuna dikkat çekti. Yapay zekânın bugünkü konumunu sadece teknolojik bir sıçrama değil, insanlık için kritik bir "eşik" olarak tanımlayan Melisa Sabancı Tapan, bu hız çağında kendimize sormamız gereken en temel sorunun "İnsan olarak neyi korumayı önceliklendiriyoruz?" olduğunu belirtti. Yapay zekânın örüntülerle anlam ürettiğini, insanın ise varlığıyla değer yarattığını vurgulayan Tapan; hissetmek, dokunmak ve sezebilmek gibi yetilerin insanı makineden ayıran yegâne unsurlar olduğunu ifade etti. Paylaşımında dikkat çeken en çarpıcı detaylardan biri de Tapan'ın dedesi (Sakıp Sabancı) ile ilgili gerçekleştirdiği dijital deneyim oldu. Dedemizin dijital ikizini yarattığı sürece değinen Tapan, şu ifadeleri kullandı: "Teknoloji bir vizyonu yeniden canlandırabilir, ama o insanı insan yapan şeyi taşıyıp taşıyamayacağımız bize bağlı. Bu hikâyenin seyircisi değil, yazarı olmayı seçme hakkına sahibiz." Tapan, bu felsefe ve sorgulamayla hayata geçirdiği AI.SU serisinde, yurt içinden ve yurt dışından çağın en güçlü zihinlerini ağırlayacağını müjdeledi. Projenin temel amacının, yapay zekâ konusunu teknik jargondan arındırarak herkesin anlayabileceği sohbetlerle tartışmaya açmak olduğunu belirten iş insanı, takipçilerini ve kamuoyunu bu sohbetin bir parçası olmaya, izlemeye ve sorgulamaya davet etti.